Alba Parietti: «Ho avuto il coronavirus, l’ho scoperto un mese e mezzo dopo con il test sierologico»

La rivelazione di Alba Parietti sul coronavirus: la showgirl e presentatrice, opinionista televisiva, ha raccontato nel corso della trasmissione Cartabianca che nei giorni scorsi ha avuto il coronavirus. Ma non lo ha scoperto subito e non ha avuto alcun trattamento di favore, perché non è mai stata sottoposta a tampone: «Ho preso una Tachipirina ho pianto, ho avuto paura. Mi sono messa per mia scelta in isolamento volontario in camera mia per 14 giorni – ha detto a Cartabianca -. Senza uscire mai di casa . Utilizzando mascherine e guanti ogni volta che incontravo chi viveva con me e mantenevo distanze con mascherine e guanti. Areavamo la casa in continuazione. Ho scoperto di essere stata sicuramente infettata dopo un mese e mezzo da un test sierologico fatto a pagamento in una clinica a cui tutti potevano accedere».

LEGGI ANCHE > Ballando con le Stelle, Milly Carlucci anticipa tutti: andrà in onda in autunno

Alba Parietti ha detto di avere avuto il coronavirus e di averlo scoperto con un test sierologico

Il test sierologico è stato effettuato presso l’ospedale San Matteo di Pavia che ha attestato la presenza di anticorpi all’interno del suo corpo: «Ho gli anticorpi igg neutralizzanti altissimi (150) quindi dopo posso farlo, naturalmente dopo esssre stata sottoposta a tampone (risultato negativo) – ha detto Alba Parietti -. Mi sembra una cosa bellissima. Potrò forse con il mio sangue salvare dei malati di codiv 19».