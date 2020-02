Al Pacino è uno dei più grandi attori di sempre, una leggenda di Hollywood che proprio quest’anno ha ricevuto una nuova candidatura all’Oscar per il suo lavoro in The Irishman di Martin Scorsese. L’attore però oltre a non aver vinto l’Oscar ha ricevuto anche un’altra beffa: la splendida attrice israeliana Meital Dohan ha confermato di aver interrotto la relazione con il divo dopo un anno e mezzo . Lo ha fatto a mezzo stampa, con un’intervista a People in cui rivela dei dettagli anche mostrando poca eleganza.

Lei ha 43 anni, mentre Al Pacino ne ha 79, quindi ha dichiarato che la differenza d’età è stata un motivo importante per la fine del rapporto: «È difficile essere con un uomo così vecchio, anche quando si tratta di Al Pacino. La differenza d’età è difficile, sì. Ho cercato di negarlo, ma adesso lui è davvero un anziano, ad essere onesta. Quindi, anche con tutto il mio amore, la storia non è durata», ma poi ha continuato in modo sorprendente svelando una motivazione decisamente meno romantica «In tutto questo tempo mi ha comprato solo dei fiori. Come posso dire educatamente che non gli piace spendere denaro?».

Chissà se a parti opposte sarebbero piovute accuse di maschilismo su Al Pacino, che non ha risposto in alcun modo a queste dichiarazioni. L’attrice però poi si addolcisce ricordando che per lei questa è stata una relazione importante: «Di recente abbiamo avuto un litigio e l’ho lasciato, ma ovviamente, lo amo e lo apprezzo davvero, e sono grata di esser stata lì per lui quando aveva bisogno di me, e di far parte della sua storia. È stato un onore per me. Sono grata che questa relazione ci sia stata, e spero che rimarremo buoni amici».

Al Pacino intanto da la caccia ai nazisti su Amazon

Meital Dohan e Al Pacino si erano conosciuti a una festa a Hollywood nel 2018 ed erano paesi anche insieme negli scorsi giorni. L’attore, infatti, sarà su Amazon Prime Video dal 21 aprile con la nuova serie Hunters in cui da la caccia agli ufficiali nazisti nell’America degli anni ‘70 ed aveva fatto il Red carpet della premiere al fianco della fidanzata, che però molto rapidamente ha annunciato a mezzo stampa la fine della relazione.