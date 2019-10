Il capo dell’Isis al-Baghdadi si è fatto esplodere? Trump: «È successo qualcosa di enorme»

A innescare la miccia ci ha pensato, come al solito, un tweet di Donald Trump, sibillino e poco chiaro. «Qualcosa di enorme è appena accaduto» – ha scritto il presidente degli Stati Uniti, che ha annunciato una conferenza stampa alle 13 (ora italiana). A farci sapere qualcosa in più su quanto descritto dal numero uno della Casa Bianca è stata l’agenzia di stampa Reuters, che ha consultato fonti qualificate iraniane. Il califfo dell’autoproclamato Stato Islamico, Abou Bakr al-Baghdadi, sarebbe stato raggiunto da un raid americano mentre si trovava nel suo bunker a Idlib, nel nord della Siria.

Al-Baghdadi ucciso? Il tweet di Trump

Something very big has just happened! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 27, 2019

Così, mentre si sta ancora svolgendo la tregua armata che interessa tutto il territorio siriano a confine con la Turchia (dove l’esercito di Recep Tayyip Erdogan ha bombardato il popolo curdo), alcuni soldati americani – di cui Trump aveva annunciato il ritiro dal territorio, dando di fatto il via libera all’offensiva di Erdogan – hanno fatto irruzione nel bunker di al-Baghdadi.

Cosa sarebbe successo ad al-Baghdadi

Sempre secondo alcune fonti qualificate, il califfo – numero uno dell’Isis, di cui non si avevano notizie dall’ultimo video dell’aprile 2019 -, pur di non cadere in mano americana, si sarebbe fatto esplodere, utilizzando un giubbotto esplosivo. Insieme a lui, c’erano anche membri della sua numerosa famiglia e, sempre secondo le prime indiscrezioni, due delle sue mogli sarebbero rimaste uccise nel corso dell’esplosione.

Al-Baghdadi sarebbe stato individuato dalla Cia, che ha operato sul territorio siriano in questo periodo. Probabile che il caos della guerra nel nord del Paese abbia in qualche modo agevolato le operazioni di ricerca del califfo dell’organizzazione terroristica responsabile di diverse azioni omicide negli ultimi anni, sin dal 2014. Anche se la zona di guerra, in realtà, era spostata più a est del Paese, Idlib si trova comunque nella Siria del nord. Ora, sono in corso i test del dna per cercare di dare al 100% la notizia della morte di al-Baghdadi e – con essa – della definitiva fine dello Stato Islamico.

