La fonte è l’autorevole Site, il portale che monitora il terrorismo islamico. In rete è comparso nuovamente al-Baghdadi, il califfo del terrore. Diciotto secondi di video, per quella che è la sua seconda apparizione, dopo cinque anni dal famoso sermone nella moschea di Mosul, quando decise di autoproclamare la nascita del califfato islamico dell’Isis, in Iraq e in Siria. Secondo alcune stime, al Baghdadi dovrebbe avere almeno 47 anni. Nelle immagini compare in apparente buona salute e con la barba metà bianca e metà rossa.

Il nuovo video di Al Baghdadi

Al Furqan Media – una sorta di agenzia di stampa dell’Isis – è stato il primo canale attraverso cui il video è stato diffuso. Nelle immagini al Baghdadi sembra essere in compagnia di altri leader del sedicente stato Islamico, tra cui Abdul Hassan al Muhajir. Il fucile sulla sua destra, invece, ricorda i video messaggi che era solito inviare Osama Bin Laden.

3) Nel video pubblicato da al Furqan Media il leader di #ISIS Abu Bakr al Baghdadi compare insieme ad altri leader del gruppo tra cui il portavoce Abdul Hassan al Muhajir.https://t.co/DhVPIjiVBh pic.twitter.com/wO6YZaLwoO — IFI Monitoring (@MonitoringIFI) April 29, 2019

Tuttavia, si stanno conducendo delle indagini sulla data in cui il video sarebbe stato girato. Vista l’alta risoluzione e visti i riferimenti, potrebbe trattarsi di una clip piuttosto recente. Nelle immagini – di pochi minuti – al Baghdadi parla della battaglia di Baghuz, in Siria, tra le forze curde e i jihadisti dell’Isis. La fine della battaglia di Baghuz è recentissima: si è conclusa intorno al 23 marzo 2019, con la proclamazione della vittoria da parte dei curdi.

Cosa dice al Baghdadi nell’ultimo video

Il ritorno in video di al-Baghdadi testimonia che qualcosa dello Stato Islamico è ancora rimasto in piedi. Per quanto il leader del Califfato sia stato evanescente negli ultimi cinque anni e per quanto le voci della sua morte si siano rincorse continuamente in questo ultimo periodo, la sua è comunque un’immagine iconica, che potrebbe risvegliare gli istinti sopiti dei seguaci dello Stato Islamico sparsi per il mondo.

Il messaggio lanciato da al-Baghdadi è quello di intensificare gli attacchi in Mali e in Burkina Faso, in modo tale da collocarsi «contro la Francia crociata e i suoi alleati». Il continente europeo, dunque, sembra ancora essere nel mirino dell’Isis. E questo video potrebbe aprire una nuova stagione di fanatismo.