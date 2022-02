Gli AirTag avviseranno che spiare le persone è un crimine in molti Paesi

Il dispositivo della Apple che funziona come cerca-oggetti sarà dotato di nuove impostazioni di sicurezza per limitarne gli usi illeciti

Non c’è stato, forse, dispositivo Apple più utile e allo stesso tempo criticato. Utile perché gli AirTag, in effetti, possono avere un loro ruolo fondamentale nella ricerca di oggetti smarriti o rubati. Criticato perché un dispositivo di questo genere poteva prestarsi a utilizzi piuttosto illeciti, come – ad esempio – quello di seguire le persone, individuarle, geolocalizzarle, spiarle per scopi non previsti da diversi ordinamenti statali. Così, la Apple ha deciso di correre ai ripari e di avvisare gli utenti sui potenziali rischi per comportamenti di questo genere.

AirTag, le nuove specifiche di sicurezza della Apple per evitare utilizzi impropri del dispositivo

La cronaca ha giocato un ruolo fondamentale: negli Stati Uniti, ma anche in altri Paesi del mondo, si stavano ripetendo sempre più spesso casi di persone spiate (soprattutto nelle dinamiche di coppia) attraverso l’utilizzo di AirTag. Dunque, da questo momento in poi, Apple avviserà gli utenti con una notifica che ricorderà come questo elemento sia assolutamente vietato in diversi Paesi del mondo, punibile a livello penale.

Apple migliorerà anche l’esperienza degli utenti rispetto a dispositivi AirTag non di proprietà. Nel caso in cui questi dispositivi sconosciuti siano nelle vicinanze di un possessore di iPhone, infatti, una notifica avviserà lo stesso utente di questa circostanza. La misura diventa un ottimo strumento di contrasto rispetto alla prassi del posizionamento indesiderato – all’insaputa della vittima – di piccoli AirTag in case, automobili o oggetti personali. Ovviamente, ci sono dei limiti specifici (che però riguardano anche altre funzionalità degli AirTag): questi avvisi e queste impostazioni di sicurezza sono implementati soprattutto per i modelli di iPhone successivi all’iPhone 11. Risulta, inoltre, particolarmente farraginoso il procedimento di connessione con dispositivi al di fuori dell’ecosistema Apple. Insomma, utilizzare gli AirTag può essere molto utile, ma ci sono ancora dei margini di miglioramento per evitare spiacevoli effetti collaterali.