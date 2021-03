L’app Dov’è di Apple diventa un dispositivo anti-stalking

Grandi novità Apple, anche se per ora sono solamente in fase di sperimentazione. Il gigante del Tech con la mela morsicata a rilasciato, in versione Beta per i test degli sviluppatori, un’importante aggiornamento del sistema operativo iOS 14.5. La funzione più interessante, che sembra andare a confermare i rumors degli ultimi mesi sull’introduzione degli AirTags, riguarda l’app D0v’è: secondo i primi release pubblicati dagli sviluppatori che stanno testando l’update, ci sarà una funzione che potremmo definire anti-stalking.

Questa definizione può sembrare esagerata, ma all’atto pratico la novità prevede proprio la rivelazione, nelle vicinanze, di dispositivi sconosciuti e non associati al proprio smartphone (o tablet, perché a terza versione Beta dell’aggiornamento iOS 14.5 non riguarda solamente gli smartphone). A svelare in anteprima questa nuova funzione è stato lo sviluppatore Benjamin Mayo su Twitter.

Something I hadn’t considered before: new beta includes a Item Safety setting in Find My. This is how Apple is trying to prevent ‘stalking’ with AirTags. If someone secretly hides a tag in your possessions, your phone will notice and warn you about it. pic.twitter.com/NVJyAZlthw — Benjamin Mayo (@bzamayo) March 4, 2021

Poi, sul portale specializzato in cose di Apple 9to5mac, ha spiegato nel dettaglio questa novità nell’app Dov’è (quella che, fino a poco tempo aveva come unico utilizzo quello di riuscire a individuare un dispositivo di cui si erano perse le tracce) con iOS 14.5.

App Dov’è: la funzione anti-stalking targata Apple

In pratica, secondo quanto trapelato dalla versione Beta, attraverso l’app Dov’è sarà possibile individuare se, nelle proprie vicinanze, c’è un dispositivo non associato e sconosciuto al proprio smartphone. Per usare un esempio semplice: se qualcuno ha lasciato nella nostra macchina una dispositivo Apple per tracciare i nostri movimenti, l’applicazione lo segnalerà con una notifica sullo schermo. Per il momento, la versione Beta fa riferimento solamente ad altri dispositivi della Mela morsicata. Ma tutto ciò dovrebbe porre le basi per l’ulteriore novità: AirTags.