E così, AI Act fu

La prima legge al mondo che cerca di regolamentare il settore, sempre più in evoluzione, dell’intelligenza artificiale è stata licenziata dalle istituzioni dell’Unione Europea. A larga maggioranza, il 13 marzo, il Parlamento Europeo ha approvato l’AI Act per dare indicazioni efficaci rispetto all’utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale per la sicurezza e – tra le altre cose – per una maggiore trasparenza nella cosiddetta intelligenza artificiale generativa.

AI Act approvato, tra novità e polemiche

L’iter di approvazione dell’AI Act, come abbiamo cercato di ripercorrere nel nostro monografico, non è stato propriamente sereno. Innanzitutto, si è partiti – anni fa – con una precisa esigenza: quella di mettere un argine al riconoscimento biometrico e a tutte le tecniche di riconoscimento delle emozioni in pubblico che facevano presagire una sorta di stato di polizia. Poi, dal 2023 in poi, è diventata importantissima la sfida sull’AI generativa, in seguito al successo di OpenAI e di strumenti come ChatGPT e Midjourney.

Su questo terreno, le grandi potenze UE Francia, Germania e Italia si sono più volte messe di traverso rispetto all’intenzione dei legislatori europei che, grazie a lunghissime operazioni di mediazione, sono riusciti ad avere la meglio. Il buon esito dell’operazione non ha impedito a Brando Benifei, co-relatore del provvedimento, di attaccare, tra gli altri, il governo italiano, reo di non essere stato presente in Europa in sede di trattativa e di non aver dato seguito alle sue promesse di investimenti e stanziamenti economici nel settore dell’intelligenza artificiale.

Come abbiamo avuto modo di sottolineare, in ogni caso, l’AI Act ha dato un po’ di respiro a diversi settori. Gli editori musicali italiani, rappresentati dalla FIMI, si sono detti soddisfatti del regolamento. Ora, occorrerà capire come verrà recepito nei vari Paesi membri dell’UE.

