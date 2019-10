Manchester, il video dell’arresto: un uomo ha accoltellato 5 persone | VIDEO

Le immagini del video sono eloquenti. Un uomo è stato immobilizzato a terra da due agenti di polizia, uno dei quali ha utilizzato un taser in dotazione alle forze dell’ordine britanniche. A terra c’è il presunto responsabile dell’aggressione Manchester al centro commerciale Arndale shopping centre. Il bilancio del gesto è stato di 5 persone accoltellate e ferite. Inizialmente, si era parlato soltanto di quattro feriti, ma il bilancio è stato successivamente aggiornato dalla polizia di Manchester.

Aggressione Manchester, il video

BREAKING: 4 people stabbed at the Arndale shopping centre in central Manchester, assailant has been arrested by police, motive unknown at this time. (Credit @JohnGre07881147 ) pic.twitter.com/iMVXK4Lbeu — News_Executive (@News_Executive) October 11, 2019

Da chiarire ancora la dinamica dell’accoltellamento, mentre le ambulanze e i soccorsi si sono recati sul posto per prestare aiuto alle vittime dell’aggressione. Le vittime sono state trasportate in ospedale.

Cosa sappiamo sull’aggressione Manchester

Il centro commerciale Arndale shopping centre è stato evacuato subito dopo l’aggressione. La Greater Manchester Police ha annunciato in un tweet di aver arrestato un uomo sulla quarantina, che è stato portato nel commissariato di polizia più vicino per essere interrogato. L’indagine, in ogni caso, è stata affidata alla divisione anti terrorismo della polizia del Nord ovest. In ogni caso, le cause del gesto devono essere ancora accertate con precisione.

Incident In Arndale Shopping Centre. pic.twitter.com/siOkmWZFgC — Greater Manchester Police (@gmpolice) October 11, 2019

Secondo alcune testimonianze e in base anche alle immagini video, si può evincere che l’aggressione è un uomo bianco sulla quarantina (l’età è stata confermata successivamente anche dalla polizia): «È stato abbastanza terrificante – ha detto un testimone -. Ho visto solo i piedi della vittima. Quando sono uscito dall’Arndale, un’automobile della polizia mi ha tagliato la strada e non ho più visto nulla».