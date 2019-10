Salvini e la bufala del prezzo raddoppiato dell’acqua minerale

A volte capita di comprare mozzarelle di bufala che sanno di acqua. Troppo poco il latte utilizzato, o troppo mischiato con quello di mucca. Sta di fatto che oggi c’è una bufala che ha la consistenza dell’acqua minerale ed è stata messa in giro dall’ex ministro dell’Interno, senatore della Repubblica Italiana e segretario della Lega: Matteo Salvini. In una nota ufficiale contro la manovra del governo, infatti, l’uomo dai mille ruoli ha scritto che il prezzo delle bottiglie al dettaglio, per colpa della plastic tax, raddoppierà.

«A proposito di tasse in manovra, solo quella sulla plastica farà aumentare del 10% i prezzi dei prodotti di larghissimo consumo – ha scritto in una nota ufficiale Matteo Salvini -. Significa, per esempio, pagare almeno il doppio l’acqua minerale, mica il caviale! Governo bugiardo: è questo l’aumento selettivo? Quello sull’acqua, la verdura e i biscotti? Vergogna».

La bufala di Salvini sull’acqua minerale

Ovviamente non è così: ci sarà un aumento (fastidioso, come ovvio quando si va a toccare il portafoglio dei cittadini che già sono in difficoltà), ma sarà molto circoscritto. La Plastic Tax prevede (per il momento, se non sarà modificata con qualche emendamento) un supplemento di imposta di un euro per ogni chilogrammo di plastica utilizzata per gli imballaggi di qualsiasi tipo (quindi non solo bottiglie). E il rincaro, su ogni singola bottiglia (che sicuramente non ha il peso superiore a una 20ina di grammi) non può portare a un raddoppio come detto erroneamente dal leader della Lega. E a smentirlo è arrivato anche il tweet del viceministro all’economia Misiani.

La #FakeNews del giorno è di Matteo Salvini, secondo cui con la #plastictax “l’acqua minerale costerà il doppio”. FALSO. L’impatto varierà da 2 centesimi (bottiglia da 0,5 litri) a 3 centesimi (bottiglia da 1,5 litri) — Antonio Misiani (@antoniomisiani) October 25, 2019

La smentita anche dal Mef

Insomma, l’aumento è per definizione una brutta cosa. Far passare, però, il messaggio che una bottiglia d’acqua da 30 centesimi costerà dal 1° gennaio 2020 60 centesimi è una bufala elettorale grande come una cisterna. Una cisterna che contiene l’acqua fatta da tutte le parti nel discorso di Salvini. Non minerale, ma al latte di bufale.

