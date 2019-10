Zingaretti ha definito pubblicamente Salvini come «l’ubriacone del Papeete»

Ripagare con la stessa moneta (a livello dialettico) non sempre è una buona soluzione, soprattutto se si è detto di voler essere diversi dagli altri e utilizzare un linguaggio più consono alla politica e non ai social network. Eppure le fasi concitate delle ultime ore di campagna elettorale per le Regionali in Umbria hanno offerto una narrazione quasi inaspettata, con i toni «da bar» arrivati dal comizio di Nicola Zingaretti a Spoleto. Il segretario del Pd ha parlato pubblicamente di Salvini ubriacone.

«Siamo passati dalla raccolta del consenso dell’ubriacone del Papeete all’abolizione del superticket della sanità». Così ha parlato Zingaretti dal palco di Spoleto durante le ultime ore dei comizi da campagna elettorale per le Regionali umbre, a sostegno di Vincenzo Bianconi, il candidato di Partito Democratico e Movimento 5 Stelle per il voto di domenica. Toni accesissimi che ricalcano in pieno lo spartito offerto da tempo dalla Lega e da Fratelli d’Italia in piazza.

Salvini ubriacone: quando Zingaretti ha deciso di fare come il suo avversario

Stesso copione dunque. Ma parlare di Salvini ubriacone, facendo un chiaro riferimento alle vacanze estive dell’ex ministro dell’Interno a Milano Marittima con le sue famose giornate passate al Papeete Beach, non può che provocare l’esatto effetto opposto di quello che si vuole fare. Il tentativo di trasformazione da agnellini in lupi, infatti, non è mai visto di buon occhio dall’elettorato.

Se Zingaretti fa il Salvini

E, dato che la memoria non è corta per nessuno, ricordiamo come nel giorno dell’insediamento del nuovo Esecutivo giallorosso era stato promesso che i toni usati sarebbe stati più tenui e pacati, mettendo da parte quel linguaggio tanto caro a Salvini. E invece, alla prima occasione calda – come il voto in Umbria -, è stato proprio l’insospettabile Zingaretti a indossare quelle vesti tanto contestate in precedenza.

