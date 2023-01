Microsoft conferma l’investimento di 10 miliardi di dollari su OpenAI

Microsoft ha fatto sapere di aver fatto un investimento miliardario in OpenAI. 10 miliardi, dunque, messi dal colosso per portare avanti la terza fase di un accordo pluriennale e che metterà Microsoft nella condizione di diventare provider esclusivo di OpenAI. «Abbiamo formato la nostra partnership con OpenAI attorno all’ambizione condivisa di far progredire responsabilmente la ricerca IA all’avanguardia e democratizzare l’IA come nuova piattaforma tecnologica», ha affermato il CEO di Microsoft Satya Nadella. «Gli sviluppatori e le organizzazioni di tutti i settori – ha spiegato il CEO in riferimento a ciò che accadrà dopo l’avvio di questo accordo Microsoft OpenAI, come riporta The Verge – avranno accesso alla migliore infrastruttura, modelli e toolchain di intelligenza artificiale con Azure per creare ed eseguire le loro applicazioni».

Accordo Microsoft OpenAI e la sfida a ChatGPT

Da un lato abbiamo Google, che ha riunito i suoi due co-fondatori per contrastare lo strapotere in potenza di ChatGPT – che, sulla carta, potrebbe sostituire il motore di ricerca -. Dall’altro abbiamo Microsoft, che investe altri 10 miliardi nella partnership con OpenAI, che ChatGPT lo ha creato.

Il valore totale del progetto è pari a circa 30 miliardi di dollari e – in sostanza- l’obiettivo è ben riassunto nelle parole del CEO di Microsoft: supporto e accelerazione del progresso dell’intelligenza artificiale migliorando le applicazioni sfruttando Azure. L’ultimo investimento di Microsoft è il più cospicuo fatto finora se si considerano le due tranche precedenti – 2019 e 2021 – in occasione delle quali la società ha investito circa un miliardo di dollari in ambito supercomputing e intelligenza artificiale.

In this next phase of our partnership with @OpenAI, we will deliver the best AI infrastructure, models, and toolchain for customers to safely and responsibly build and run their applications on Azure. https://t.co/hX48N3vPv8 — Satya Nadella (@satyanadella) January 23, 2023

Intanto, anche Google ha deciso di investire nell’AI: è confermato che anche DeepMind – società di AI che fa capo ad Alphabet – ha scelto di lanciare, nei prossimi mesi, un software AI che vada a compete con ChatGPT (Sparrow).