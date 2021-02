Trovato l’accordo: Facebook riabbraccia l’Australia

L’offensiva ha portato al risultato: dopo una settimana di passione per tutti i siti di informazione australiani, il governo di Canberra ha trovato l’intesa con Facebook. La bozza della proposta di legge sul pagamento delle notizie da parte dei Big Tech sarà modificata e tutto tornerà (o dovrebbe tornare) come prima. L’accordo Facebook Australia è stato trovato nella notte italiana dopo una lunga interlocuzione tra i ministri e gli uomini di fiducia di Mark Zuckerberg.

In sostanza, l’accordo Facebook Australia prevede la modifica della proposta di legge sul pagamento delle notizie da parte dei Big Tech (in particolare il social network di Menlo Park e Google). Se, fino alla scorsa settimana, la bozza parlava espressamente di condivisione dei contenuti solo dietro remunerazione da parte dei social, ora gli angoli dovrebbero essere molto più smussati. Nei prossimi due mesi, infatti, proseguiranno le interlocuzioni per trovare accordi commerciali ad hoc. E tra le novità proposte (ricordiamo che questa legge ancora deve essere approvata) ci sarà anche un meccanismo per l’arbitrato dell’offerta finale.

Accordo Facebook Australia, la bozza di legge sarà modificata

Ed era proprio questo uno dei punti più contestati da Facebook. Il governo australiano, attraverso un comunicato firmato dal ministro dell’Economia Josh Frydenberg e dal ministro delle comunicazioni Paul Fletcher, ha precisato che il passo l’accordo Facebook Australia non prevede un passo indietro sull’equa remunerazione per i giornali (soprattutto quelli locali) e le loro notizie condivise sui social network e sulle piattaforme dei Big Tech. Quel punto rimane attivo, ma l’emendamento alla bozza di legge – ancora in fase di discussione – consentirà di trovare accordi commerciali proprio per garantire (e sancire) questo diritto.

Tornano le news sul social network

«Stiamo ripristinando le notizie su Facebook in Australia nei prossimi giorni – ha dichiarato vice presidente di Facebook per le partnership di notizie globali, Campbell Brown in una dichiarazione riportata del New York Times -. Andando avanti, il governo ha chiarito che manterremo la capacità di decidere se le notizie appaiono su Facebook in modo da non essere automaticamente soggetti a una negoziazione forzata».