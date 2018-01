Fabio Rovazzi e lo scherzo di Fedez: tutto il mondo, ora, ha il suo numero di telefono | VIDEO

Il suo telefono ha iniziato a squillare e non ha più smesso per ore. Fabio Rovazzi è stato vittima di uno scherzo assurdo: l’ideatore? Fedez, che si è divertito a pubblicare il numero di telefono del collega. «+393465191072 Ecco il numero di cellulare di Rovazzi! Scrivetegli ‘sei teso’». Il rapper si diverte così e cerca di rovinare il giorno del compleanno al malcapitato Rovazzi (che, tra l’altro, ha fatto i suo debutto al cinema con il film Il Vegetale).

LEGGI ANCHE > Fabio Rovazzi come Checco Zalone: sbarca al cinema

FABIO ROVAZZI E LO SCHERZO DI FEDEZ

Uno scherzo da 5 milioni di followers (tanti sono quelli che seguono Fedez su Instagram) e che, per la legge della condivisione sui social network, si sono moltiplicati in breve tempo: in tanti, infatti, hanno ricevuto la notizia della pubblicazione del vero numero di cellulare di Fabio Rovazzi e non hanno resistito a inviargli un messaggio su WhatsApp, a chiamarlo o ad aggiungerlo a vari gruppi di chat.

FABIO ROVAZZI, IL VIDEO CON LA SUA REAZIONE

Il tutto è stato documentato con un video sui social network e ripreso dal portale gossip Bitchyf. In un primo momento, Rovazzi non si accorge di nulla: gli arriva semplicemente una chiamata da un numero sconosciuto e poi butta giù. Ma non fa in tempo a bloccare la tastiera del suo smartphone che una raffica di messaggi gli inonda lo schermo. A quel punto, lo scherzo è stato scoperto: «Avete diffuso il mio numero?» chiede un incredulo Rovazzi.

Fedez, che sta riprendendo la scena con il suo smartphone, scoppia a ridere, insieme a tutti gli altri amici e colleghi che siedono allo stesso tavolo del ristorante scelto da Rovazzi per la serata. Non vogliamo pensare che, nel 2018, sia questo il modo di divertirsi dei vip. Piuttosto, possiamo pensare a una bella trovata pubblicitaria per far parlare del film di Rovazzi appena uscito nelle sale cinematografiche italiane. Cosa non ci s’inventa…

(VIDEO e FOTO da Bitchyf)