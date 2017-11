Le canzoni del Festival di Sanremo 2018: i requisiti dei brani

Come saranno le canzoni di Sanremo 2018? Anche stavolta, all’avvicinarsi della manifestazione musicale più amata e seguita d’Italia, tornano gli interrogativi sui brani che gli artisti presenteranno sul palco del Teatro Ariston. A porsi domande su testi e note alla vigilia del Festival sono milioni di appassionati di musica italiana ma anche telespettatori meno esperti che amano seguire la kermesse.

CANZONI SANREMO 2018

Sono complessivamente 28 le canzoni, o meglio, nuove canzoni, che gli artisti interpreteranno a Sanremo 2018 nelle cinque serate dal 6 al 10 febbraio. Il 68esimo Festival della Canzone Italiana prevede precisamente una competizione tra 20 brani nuovi interpretati da 20 artisti della sezione campione, i cantanti big, e una gara tra 8 brani nuovi interpretati da 8 artisti della sezione nuove proposte, i cantanti giovani. Ad interpretare le canzoni sia artisti singoli che in gruppi.

REQUISITI DELLE CANZONI

Per poter essere ammesse alla competizione le canzoni dal Festival di Sanremo 2018 devono innanzitutto rispettare quattro requisiti. In primo luogo tutte le canzoni devono essere in lingua italiana. È consentita però la presenza di parole o locuzioni o brevi frasi di lingua dialettale o anche straniera, che non snaturino il complessivo carattere italiano del testo. Per quanto riguarda la quarta serata della kermesse, la serata in cui i cantanti della sezione campioni si esibiscono con un artista ospite, è la direzione artistica a valutare l’eventuale inserimento di parti di testo in lingua straniera o dialettale più ampie. Secondo: tutte le canzoni devono essere nuove. Il regolamento del Festival precisa che i 20 brani dei big devono essere nuovi al momento dell’iscrizione a Sanremo 2018 e devono rimanere tali sino alla prima esecuzione nella manifestazione. Le 8 canzoni delle nuove proposte devono essere nuove al momento della presentazione della domanda degli artisti di partecipazione alle sezioni di Sanremo Giovani 2017 o al momento della presentazione della domanda di iscrizione al concorso Area Sanremo 2017, e devono rimanere tali fino alla loro pubblicazione sul sito ufficiale del Festival. Il regolamento stabilisce inoltre che è considerata nuova la canzone che, «nell’insieme della sua composizione o nella sola parte musicale o nel solo testo letterario (fatte salve per quest’ultimo eventuali iniziative editoriali debitamente autorizzate), non sia già stata pubblicata e/o fruita, anche se a scopo gratuito, da un pubblico presente o lontano, o eseguita o interpretata dal vivo alla presenza di pubblico presente o lontano».

Terzo requisito: tutte le canzoni non devono durare più di 4 minuti in sede di esecuzione live durante ciascuna delle serate. Quarto: così come tutto i materiali audio e video inviati, tutte le canzoni devono rispettare scrupolosamente la normativa vigente contenuta in codici di autoregolamentazione o provvedimenti della autorità di settore italiane e internazionali, anche in considerazione del fatto che le canzoni possono essere oggetto di comunicazione al pubblico. Ad esempio le canzoni devono attenersi alle normativa in materia di tutela dei minori, di pubblicità diretta e indiretta e più in generale relativa alle comunicazioni commerciali.

SCELTA DELLE CANZONI

Il compito di scegliere ed invitare i cantanti in gara nella sezione campioni al Festival di Sanremo 2018 è affidato al direttore artistico, Claudio Baglioni, in collaborazione con la Commissione Musicale, «sulla base – recita il regolamento della manifestazione – di insindacabili valutazioni artistiche ed editoriali». La Commissione Musicale è un organo collegiale composto da esperti del mondo della musica,della cultura e della comunicazione multimediale incaricato, sempre in collaborazione con il direttore artistico, di svolgere operazioni di selezione e di scelta dei cantanti della sezione nuove proposte nell’ambito di Sanremo Giovani 2017, e di collaborare poi nella scelta dei big. Con Sanremo Giovani 2017 vengono scelti 6 degli otto artisti giovani del Festival 2018. La finale (i finalisti sono 12) è in programma il 15 dicembre, e va in onda su Rai Uno.

(Ultimo aggiornamento: 7 novembre 2017 alle ore 00.20. Foto di copertina da archivio Ansa. Credit: ANSA / CLAUDIO ONORATI)