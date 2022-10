Zuckerberg testimonierà contro l’accordo di realtà virtuale di Facebook

Mark Zuckerberg, testimonierà in un caso della Federal Trade Commission (FTC) che sostiene che l'accordo proposto dalla società per acquistare il produttore di contenuti di realtà virtuale (VR) Within Unlimited dovrebbe essere bloccato

L’amministratore delegato di Meta Platforms Inc (META.O), Mark Zuckerberg, testimonierà in un caso della Federal Trade Commission (FTC) che sostiene che l’accordo proposto dalla società per acquistare il produttore di contenuti di realtà virtuale (VR) Within Unlimited dovrebbe essere bloccato. È quanto ha riportato l’agenzia di stampa Reuters.



In un documento del tribunale depositato presso il tribunale distrettuale degli Stati Uniti nel distretto settentrionale della California, la FTC ha elencato 18 testimoni che intende interrogare, tra cui Zuckerberg, il CEO di Inside Chris Milk e il Chief Technology Officer di Meta Andrew Bosworth. Erano anche su un elenco di testimoni presentato dagli imputati Meta e Within. Oltre a difendere l’acquisizione di Within, Zuckerberg dovrebbe essere interrogato sulla strategia della società madre di Facebook per la sua attività di realtà virtuale, nonché sui piani dell’azienda di supportare gli sviluppatori di terze parti, secondo il documento del tribunale. La FTC aveva intentato una causa a luglio affermando che l’acquisizione di Within da parte di Meta “tenderebbe a creare un monopolio” nel mercato delle app di fitness dedicate alla realtà virtuale. Il regolatore sostiene che l’accordo proposto “ridurrebbe sostanzialmente la concorrenza o tenderebbe a creare un monopolio” in quel mercato. Meta, nei documenti del tribunale, ha affermato che “le accuse conclusive, speculative e contraddittorie della FTC non adducono plausibilmente alcun fatto per stabilire che qualsiasi presunto mercato per le app VR Deliberate Fitness sia” oligopolistico “per quanto riguarda il comportamento o la struttura”.

