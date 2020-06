Il Partito Comunista dei Lavoratori rivendica: «Siamo stati noi i primi a denunciare il governo per le mancate zone rosse»

«Il Partito Comunista dei Lavoratori esprime la propria soddisfazione per la scelta della procura di Bergamo di interrogare il presidente del Consiglio e i ministri degli Interni e della Salute in merito alla mancata istituzione della zona rossa nei comuni di Alzano e Nembro – si legge nel comunicato del Partito Comunista dei Lavoratori -. E non potrebbe essere altrimenti: è stato il Pcl infatti, tramite il suo Portavoce Nazionale Marco Ferrando a presentare per primo (alle procure di Bergamo, Brescia, Milano e Roma) denuncia contro il Governo, nonché contro la Regione Lombardia e Confindustria. E lo ha fatto in tempi certamente non sospetti: il 9 aprile scorso. Quando tutti facevano muro minimizzando ciò che accadeva e rimpallandosi le responsabilità. A cominciare dalla Lega di Salvini che oggi sostiene ‘finalmente si fa giustizia’ ma allora difendeva a spada tratta la politica delle fabbriche aperte a tutti i costi. I costi di migliaia di morti».

Zone rosse, la denuncia del Partito Comunista dei Lavoratori