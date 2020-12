Ma la zona rossa in Italia è dal 21 o dal 24 dicembre?

Ma insomma, la zona rossa in Italia partirà dal 21 o dal 24 dicembre? La domanda è lecita e chi ha seguito la conferenza stampa di Giuseppe Conte per illustrare le nuove misure restrittive per contenere i contagi da Covid-19 forse se lo sta ancora chiedendo. Quali sono le regole precise che gli italiani devono rispettare per le festività di Natale e Capodanno (e se vogliamo, fino all’Epifania)?

Già, perché il presidente del Consiglio, nel corso del suo intervento, ha detto che «possiamo ragionare su una zona rossa dal 21 dicembre al 6 gennaio 2021». Salvo poi specificare che la zona rossa, o lockdown che dir si voglia, sarà dal 24 dicembre al 6 gennaio 2021, con i giorni feriali che intercorrono in questo lasso di tempo in cui l’Italia sarà zona arancione.

Ma cerchiamo di fare chiarezza: i giorni in zona rossa, nel dettaglio, saranno il 24, 25, 26, 27, 31 dicembre 2020 e 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio 2021. Durante questi giorni, sintetizzando al minimo cosa si può fare e cosa non si può fare, si può dire che bisogna stare a casa. L’Italia sarà tutta in lockdown: ecco che allora gli spostamenti sono consentiti solo per motivi di lavoro, necessità, salute, assoluta urgenza. Un bis del lockdown di marzo, per intenderci. Troppo alto il rischio di una terza ondata.

I giorni in zona arancione, nel dettaglio, saranno il 28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021. In questi giorni ci si può muovere liberamente all’interno del proprio comune o al massimo raggiungere quello più vicino per l’acquisto di beni di prima necessità se non disponibili. Chiusi bar, ristoranti, pasticcerie. Consentito l’asporto con il servizio a domicilio fino alle 22.

Giuseppe Conte, nel corso della conferenza stampa, ha parlato di zona rossa dal 21 dicembre al 6 gennaio. In realtà, quel lasso di tempo si intende come periodo in cui sono vietati gli spostamenti tra regioni e non propriamente il lockdown che sarà nei prefestivi e festivi.