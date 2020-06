La storia dello «Zio Tang», il paziente 1 che ha permesso di identificare il nuovo focolaio di Pechino

Pechino torna nella stretta della pandemia con il 60% dei voli cancellati. Nella storia del secondo focolaio di Pechino, però, è stato identificato un eroe. Si chiama Tang, ha 52 anni e abita nel centro città. Lui è il paziente 1, colui che è stato rintracciato come prima fonte del nuovo contagio diffuso nella megalopoli e che si è presentato di sua spontanea autorità alle autorità dando informazioni vitali per il contenimento e evitando di utilizzare mezzi pubblici.

Pechino salvata da «Zio Tang»

La città lo ringrazia affettuosamente e lo ha rinominato così sui social, zio. L’uomo ha permesso di identificare un nuovo focolaio andando in bici a farsi fare il tampone e, grazie anche a questo, la ripresa dell’epidemia ha raggiunto il picco e si è stabilizzata. Grazie a Tang le autorità hanno potuto risalire al mercato Xinfadi e ai contagi avvenuti lì.«Daye Tang», appellativo dato in segno di rispetto, ci insegna una lezione preziosa: dobbiamo convivere con il coronavirus mantenendo sempre alta l’attenzione e ricordando che con il nostro singolo contributo possiamo fare moltissimo per sconfiggere questo temibile e invisibile nemico.

Numeri coronavirus Pechino

Com’è attualmente la situazione a Pechino? Sotto controllo, secondo quanto comunica il professor Wu Zunyou, capo epidemiologo del Centro di prevenzione.. La battaglia del contenimento ha fatto dichiarare oggi 21 nuovi contagi per un totale di 158 persone contagiate in una settimana. Considerato che, solo mercoledì 17, sono stati eseguiti in città 355 mila tamponi il numero risulta assai confortante. Il rischio che Pechino diventi una nuova Wuhan sembra scongiurato, quindi, con i 21 nuovi casi che sono stati contagiati il 12 giugno. Il grazie va tutto a Tang, senza il cui allarme la bomba dei nuovi contagi sarebbe potuta esplodere all’improvviso, mettendo a rischio un luogo in cui vivono concentrate ben 22 milioni di persone.