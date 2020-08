Per Zingaretti il PD è «quella parte che vuole cambiare l’Italia»

«La forza credibile più alternativa alle destre e ai populismi». Così Zingaretti definisce il PD in vista del referendum e delle elezioni regionali. Solamente il voto al PD può fermare destre e populismi in Italia, come sostiene Zingaretti sul suo profilo Facebook, specificando che gli italiani hanno come strumento solo il voto in questo senso.

PD unito contro Lega e 5 Stelle



Zingaretti ha voluto sottolineare come il Partito Democratico sia il solo «che ha presentato liste e costruito alleanze ovunque» e il solo in grado di combattere le destre e i populismi. L’appello agli italiani è cristallino: «Chi vuole impedire la vittoria delle destre e i populismi, nella realta’ ha un solo strumento: votare Partito Democratico, le alleanze di cui fa parte, le candidature che sostiene». Ai compagni di partito e ai fedeli del PD dice: «Ora combattiamo: possiamo vincere e il Pd può diventare il primo partito italiano».

«Niente trucchi e furbizie»

«Ho grandissimo rispetto per le preoccupazioni per il referendum senza riforme e sto facendo di tutto per andare incontro a queste preoccupazioni. E’ un tema della maggioranza e del governo Conte, rinnovo l’appello a rispettare gli accordi e fare, senza furbizie e trucchi, i passi necessari per garantire che siamo quella parte che vuole cambiare l’Italia. Se le cose non vanno bisogna lavorare per farle andare bene», ha affermato Zingaretti parlando a poche ore dall’incontro tra i capigruppo della Camera che decide l’iter della legge elettorale. L’appello del capo del PD e del suo partito è chiaro: bisogna procedere rapidamente per approvare il sistema che permetterà di superare il Rosatellum. L’ultimatum di Zingaretti è stato lanciato dalla Festa dell’Unità di Modena: si tratta di «un tema del governo Conte».