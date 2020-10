La frase di Conte sul Mes fa esultare i sovranisti e indispettire Zingaretti

Nella lunga attesa per la presentazione dell’ultimo dpcm, la vera notizia è stata la battuta utilizzata dal Presidente del Consiglio per rispondere in conferenza stampa a una domanda sull’accesso ai fondi (36 miliardi di euro) del Mes. Una replica che ha provocato due reazioni: da una parte l’esultanza di Giorgia Meloni e della sponda sovranista; dall’altra l’indignazione da parte del Pd (per voce del suo segretario), ma anche di Italia Viva e Più Europa. E sulla questione si è acceso un dibattito a distanza, con Nicola Zingaretti contro Conte.

«Credo che in un momento così delicato con il coronavirus che angoscia milioni di italiani bisognerebbe evitare ogni occasione per polemiche politiche ma scommettere sulla solidarietà della maggioranza – ha detto Nicola Zingaretti a margine di un evento -, questo clima che stiamo tentando di costruire credo che sia un grandissimo valore aggiunto, ogni atto che produce polemiche è un errore. Il Mes va affrontato insieme nelle sedi opportune, nella discussione parlamentare, quella politica tra governo e maggioranza e non in un battuta in una conferenza stampa perché questo porta a uno strascico».

Zingaretti contro Conte dopo la battuta sul Mes

I tono sono molto accessi. Perché non c’è solo Zingaretti contro Conte, ma anche Matteo Renzi non ha fatto mancare le sue critiche al Presidente del Consiglio per la sua risposta sul Mes durante la conferenza stampa per annunciare l’ultimo Dpcm.

Dicendo NO al Mes il Premier Conte fa felici Meloni e Salvini ma delude centinaia di sindaci e larga parte della sua maggioranza. Il tempo dimostrerà come questa decisione sia un grave errore politico e soprattutto un danno per gli italiani. — Matteo Renzi (@matteorenzi) October 19, 2020

L’esultanza di Giorgia Meloni

E, difatti, ecco il commento di Giorgia Meloni: «Conte ci dà finalmente ragione: il Mes non è un regalo, il presunto risparmio è assai risibile e se decidessimo di prendere i prestiti del Mes i mercati ci vedrebbero come appestati. Ora speriamo che Zingaretti, Gualtieri e la stampa allineata che da tempo conducono una campagna ideologica pro Mes si mettano l’anima in pace».

(foto di copertina: da pagina Facebook di Nicola Zingaretti)