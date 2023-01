Cosa scrisse nel 2018 Zeynep Tufekci su YouTube come strumento per la radicalizzione

Incuriosita da quanto mostrato da YouTube, Zeynep Tufekci decise di fare un esperimento: creò un altro account e iniziò a guardare video di Hillary Clinton e Bernie Sanders, due esponenti Democratici che hanno idee ben differenti rispetto a quelle del Repubblicano Donald Trump. Dopo aver visto i primi filmati, ecco che l’algoritmo dei contenuti raccomandati entrò nuovamente in azione: tra i video proposti, contenuti cospiratori legati al mondo dell’estrema sinistra americana. Comprese le ipotesi di complotto sulle agenzie governative segrete e l’organizzazione – da parte del governo USA – dell’attentato dell’11 settembre. Insomma, complotti di destra versus complotti di sinistra. Tutto in base alle proprie abitudini di navigazione sulla piattaforma. La sperimentazione della sociologa, raccontata sul quotidiano newyorkese, proseguì creando altri account e procedendo con nuove ricerche (dal veganesimo al running). E lì arrivò la conferma di quell’assunto. Per quale motivo? Questa la sua spiegazione:

«Questo non perché una cabala di ingegneri di YouTube stia tramando per far precipitare il mondo in un precipizio. Una spiegazione più probabile ha a che fare con il nesso tra intelligenza artificiale e modello di business di Google (proprietaria di Youtube). Nonostante tutta la sua retorica, Google è un broker pubblicitario che vende la nostra attenzione alle aziende che la pagheranno. Più a lungo le persone rimangono su YouTube, più soldi guadagna Google. Cosa tiene le persone incollate a YouTube? Il suo algoritmo sembra aver concluso che le persone sono attratte da contenuti più estremi di quelli con cui hanno iniziato, o da contenuti incendiari in generale».

L’ingegnere licenziato e i contenuti “provocatori”

Dall’estremizzazione alla radicalizzazione. L’equazione, dunque, sembra essere piuttosto semplice. Perché Zeynep Tufekci ha citato il caso di Guillaume Chaslot, un ingegnere licenziato da Google nel 2013 dopo aver lanciato l’allarme sulle tattiche usate da YouTube per trattenere gli utenti sulla piattaforma. Strategia basata sull’algoritmo programmato per seguire le abitudini di navigazione in piattaforma di ogni singolo utente che la utilizza e poi proporre dei contenuti sempre più estremi rispetto al punto di partenza della ricerca (l’esempio della ricerca di video sul vaccino anti-influenzale a cui erano correlati video complottisti sui vaccini). Dunque, si arriva al concetto di radicalizzazione: un algoritmo che ha sviluppato il sistema della raccomandazione dei contenuti, rischia di provocare un mondo sempre più polarizzato. Perché, come spiegato dalla sociologa, già nel 2018 la piattaforma era frequentata da un miliardo di utenti. A tutto ciò vanno uniti anche i dispositivi (con il Chromebook di Google tra i più diffusi tra gli studenti e con l’app di YouTube già presente sul desktop di default.