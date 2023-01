Come fa un e-commerce a consigliare di acquistare un certo prodotto o Netflix a suggerire di vedere un film? Queste società ma anche i social network utilizzano i sistemi di raccomandazione del contenuto per farlo

Sistemi di raccomandazione del contenuto: cosa sono, come funzionano e perché per i social sono importanti

Un sistema di raccomandazione del contenuto è un algoritmo utilizzato in vari ambiti e che serve per filtrare i contenuti in modo da creare delle raccomandazioni personalizzate per un certo utente così da guidarlo nell’esplorazione dei contenuti e indirizzarlo nelle sue scelte. Questi sistemi vengono applicati a diverse piattaforme, tra cui gli e-commerce e i social network.

LEGGI ANCHE > Che cosa ne sarà, ora, della moderazione Twitter? La testimonianza di Melissa Ingle, ex dipendente Twitter

Come funzionano i sistemi di raccomandazione del contenuto?

Si possono distinguere i diversi sistemi in base ai diversi metodi utilizzati per creare le raccomandazioni: Orbyta, società specializzata nella consulenza IT, spiega che le principale distinzione è tra metodi metodi collaborative filtering e metodi content based. Esistono poi alcuni metodi che si basano sulla combinazione dei primi due: Netflix, per esempio, utilizza quest’ultimo metodo per consigliare agli utenti i film o gli altri contenuti che potrebbero interessargli. I metodi collaborative filtering si basano sull’interazione avvenuta in precedenza tra utenti e i prodotti o i contenuti di un sito Web o di una piattaforma. Gli elementi visualizzati in precedenza da un utente e che vengono eventualmente valutati positivamente dallo stesso vengono suggeriti ad altri utenti considerati simili e che potrebbero quindi apprezzare a loro volta quei contenuti. Questo metodo non richiede l’estrazione di informazioni sugli utenti ma il suo problema principale è che quando un nuovo utente inizia a utilizzare un sito Web o una piattaforma la raccomandazione dei contenuti è meno accurata perché il sistema non ha informazioni sufficienti sulle sue preferenze: questo si verifica anche quando un nuovo contenuto viene aggiunto al sito Web o alla piattaforma. I metodi content based utilizzano invece delle informazioni aggiuntive relative agli utenti, come l’età, e ai contenuti: nel caso dei film o delle serie TV le informazioni aggiuntive possono essere la categoria o il regista.

Perché questi sistemi sono importanti per i social network e quali problemi etici emergono

Questi sistemi nella maggior parte dei casi facilitano l’esperienza dell’utente riducendo i tempi della ricerca di un prodotto da acquistare o di cui vuole fruire ma aprono anche a dei problemi di natura etica tra cui quelli riguardanti la privacy degli utenti. Questi sistemi vengono applicati anche ai social network il cui scopo è coinvolgere l’utente e fare in modo che passi molto tempo a interagire con i contenuti pubblicati sulla piattaforma: il social network più noto da questo punto di vista è sicuramente TikTok, noto perché il suo algoritmo lo rende molto coinvolgente ed è dunque il più funzionale a perseguire questo obiettivo. Proprio questa volontà di coinvolgere l’utente spinge i social network, ma non solo, a studiare degli algoritmi per “creare una dipendenza” e questo rappresenta un altro problema etico molto serio.