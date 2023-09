Hanno preso di mira il mondo digitale della cultura capitolina

Da domenica sera, i siti collegati a Zètema Progetto Cultura sono irraggiungibili. All’inizio si pensava a un problema tecnico, ma con il passare delle ore è arrivata la consapevolezza: si è trattato di un attacco informatico. L’azienda è uno dei fulcri dell’amministrazione capitolina: si tratta di una municipalizzata al 100% del Comune di Roma e si occupa della gestione e della valorizzazione – anche a livello turistico – del patrimonio culturale della città. Dai musei civici, alle biblioteche, passando per l’organizzazione di eventi e la gestione di poli come Colosseo, Fori Imperiali e Circo Massimo.

Zètema sotto attacco informatico, cosa è successo ai siti

Sono dodici i siti collegati a Zètema che non sono raggiungibili. Si tratta quasi certamente di un attacco di tipo ransomware, con il Comune di Roma che avrebbe ricevuto una richiesta di “riscatto” da 1 milione di euro (in bitcoin) dai pirati informatici (presumibilmente una cybergang tedesca). Il rischio, oltre ai disservizi, è quello di un data breach, con dati sensibili – anche relativi agli strumenti di pagamento – che potrebbero essere finiti nelle mani dei criminali. La reazione dell’azienda non è stata prontissima, con ritardi nelle comunicazioni non solo agli utenti, ma anche alle autorità competenti. E nel limbo finiscono anche coloro i quali, in questi giorni, attendevano le risposte per un concorso pubblico da 77 posti di lavoro a tempo indeterminato.

In attesa di avere conferme sulla tipologia di attacco – come confermato anche dal sindaco Gualtieri – quanto accaduto a Zètema è la conferma di un trend preoccupante e sempre più evidente: l’Italia, da tempo, è al centro delle poco garbate attenzione dei pirati informatici. Se i DDoS di NoName057 sono fastidiosi, ma con effetti solo temporanei, l’aumento di offensive ransomware e malware rende la situazione molto più ingarbugliata.