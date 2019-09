«Una zebra a pois, è una grande novità» cantava Mina Mazzini. Un brano che è ritornato alla mente di molti da un paio di giorni grazie alla comparsa di Tira, la zebra a pois avvistata nella riserva Masai Mara in Kenya.

La zebra a pois esiste: si chiama Tira e vive nella riserva Masai Mara in Kenya

Il puledro è stato notato dalla guida naturalistica Antony Tira, da cui il nome, che dopo averlo avvistato insieme al suo branco ha scattato delle foto che, dopo essere state pubblicate sulla pagina Facebook Wildest Africa, sono diventate virali intenerendo il mondo intero.

Tira non è un esemplare speciale solo per la presenza dei pois al posto delle strisce, ma anche per avere i colori del suo manto invertito: le macchie che sostituiscono le strisce infatti sono bianche e spiccano sul pelo color nero-bruno. Non è certo la prima zebra melanica della storia: altre volte sono stati individuati esemplari con mutazioni genetiche che modificano il tipico manto, per carenza di melanina. Ora gli studiosi vogliono tenere sotto osservazione l’animale, la cui mutazione genetica potrebbe essere sintomo di debolezza e difficoltà a diventare un esemplare adulto.

Intanto le associazioni animaliste in tutto il mondo chiedono a gran voce che il piccolo venga protetto: non solo dai suoi naturali predatori, che per via della inusuale pigmentazione riescono a individuarlo con maggiore facilità anche nascosta nel branco, ma anche dai tanti turisti accorsi dopo aver visto le foto, che sicuramente non contribuiscono alla serenità dell’animale.

(Credits immagine di copertina: Facebook Wildest Africa)