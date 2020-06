Zangrillo dice che prevedere la seconda ondata del virus è come dire «a S.Ambrogio nevicherà a Milano»

Dire che a Sant’Ambrogio ci sarà la prima della Scala di Milano è un fatto. Affermare che nello stesso giorno, ovvero il 7 dicembre, in città nevicherà è una previsione che, al momento, qualsiasi meteorologo non sarebbe in grado di fare. Usa questa immagine, dunque, Alberto Zangrillo per parlare della seconda ondata del coronavirus, nel corso della trasmissione L’Aria che Tira su La7.

LEGGI ANCHE > Il primario del San Raffaele dice che il coronavirus, clinicamente, non esiste più

Zangrillo, la seconda ondata e la neve a Milano il giorno di Sant’Ambrogio

«Chiunque per le più svariate ragioni si possa permettere di dire che la seconda ondata ci sarà in autunno o in settembre o prima di Natale, dice delle cose che non hanno senso dal punto di vista scientifico. È come se io venissi a dirle: “Penso che a Milano il giorno di Sant’Ambrogio nevicherà”. Questo per dire che noi ancora una volta dobbiamo tenerci aderenti alle evidenze. E le evidenze ci dicono che la cosa sta prendendo una piega positiva».

Zangrillo resta della stessa opinione di domenica scorsa, quando nel corso della trasmissione Mezz’ora in più aveva detto che il virus può essere considerato clinicamente morto. In realtà, però, il suo pensiero viene esplicitato meglio quando, a un certo punto, condanna le manifestazioni e gli assembramenti in piazza. Il fatto che il virus sia più debole, secondo Zangrillo, non può giustificare delle manifestazioni in cui si agevola il contagio, sia per la mancanza dei dispositivi di protezione, sia per il mancato rispetto delle norme sul distanziamento sociale.

Le sue parole di domenica scorsa avevano sollevato un ampio dibattito tra virologi. Il loro impatto era stato decisamente forte e, probabilmente, verrà amplificato da questa sua previsione sulla seconda ondata. Secondo il primario del San Raffaele, infatti, prevederla ora non avrebbe alcun senso, soprattutto alla luce dei dati che abbiamo avuto a disposizione negli ultimi giorni.