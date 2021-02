La star di Youtube Stefano Lepri, 25enne, noto sul web col nickname di St3pny, è stato condannato a 8 mesi di reclusione per evasione fiscale dal tribunale di Firenze. Il pm Christine Von Borries nella sua requisitoria aveva chiesto una pena di 1 anno e 4 mesi. La difesa aveva chiesto l’assoluzione, alla luce del fatto che il 25enne nei mesi scorsi aveva versato al Fisco quanto dovuto. In base alle indagini della guardia di finanza, nel 2017 Lepri, che ha la residenza a Fiesole, avrebbe evaso Iva per circa 76mila euro, omettendo di presentare dichiarazione a fini Iva per redditi pari a 344mila euro. Per l’accusa St3pny, che ha circa 3,7 milioni di follower sui social network, avrebbe stipulato con le agenzie pubblicitarie contratti per la pubblicazione di banner sui propri video usando la cosiddetta ‘cessione del diritto di autore’ che non prevede versamento di Iva. Però lo youtuber, in base a quanto accertato dalle Fiamme Gialle, avrebbe svolto attività continuativa professionale non compatibile con i contratti da lui stipulati. Secondo quanto appreso da fonti vicine agli inquirenti, si tratterebbe del primo caso di youtuber a processo per questo tipo di accusa. In base agli accertamenti della finanza, tra il 2013 e il 2018 lo youtuber avrebbe omesso di versare Iva complessivamente per centinaia di migliaia di euro. Il decreto di citazione diretta che lo ha portato al processo nel quale è stato condannato si riferisce però solo al 2017, anno fiscale in cui Lepri avrebbe superato la quota di evasione penalmente rilevante.

«Ho sempre pagato le tasse in buona fede, altrimenti sarei alle Cayman in Ferrari», ha detto Lepri ai magistrati. «Se ci sarà da rimediare a un pagamento sarà fatto in modo molto sereno con la speranza che il mestiere dello youtuber venga regolamentato presto», ha concluso.

[CREDIT PHOTO: ITALY PHOTO PRESS]