Tutti gli errori del “martire” Musk nella gestione di X in Brasile

Quel che è successo nelle scorse ore era nell’aria da tempo: l’autorità garante delle telecomunicazioni del Brasile ha sospeso l’utilizzo di X nel Paese. Questa decisione giunge al culmine delle tensioni e delle controversie tra Elon Musk e il giudice Alexandre de Moraes che nell’aprile scorso aveva avviato un’indagine nei confronti della piattaforma. Tutto è partito dalla richiesta di bannare sette account, rei di aver diffuso fake news nel corso delle ultime elezioni Presidenziali, con il proprietario del social network che si era rifiutato di eseguire questo ordine (cosa che, invece, aveva fatto in passato con la Turchia) e aveva chiuso i suoi uffici nel Paese. C’era tempo fino alla notte tra giovedì e sabato per fornire un rappresentante legale di X in Brasile, ma X ha detto no e si è giunti al blocco della piattaforma.

X in Brasile è stato sospeso, mentre Musk sbaglia tutto

Proprio mentre si consumava questo ultimo atto, Musk ha ben pensato di far creare al suo staff un account verificato (con spunta dorata che certifica l’affiliazione a X su X) chiamato “Alexandre Files”. Al suo interno sono stati pubblicati diversi documenti riservati e privati, con lo scopo di rendere pubblica quel che il fondatore di Tesla ha definito – come un ritornello di una hit estiva – un “attacco alla democrazia e alla libertà di parola”. Per fare ciò, però, Elon Musk ha fatto pubblicare su questo profilo anche i nomi degli account da cui è partita la vicenda e non solo: sono stati svelati anche alcuni dati sensibili (nome, cognome, lavoro e ruolo nella società civile) relativi alle persone che si celavano dietro quegli account. Un delirio di onnipotenza, l’ennesimo, senza mai prendere in considerazione le conseguenze.

Nel frattempo, i cittadini brasiliani stanno già trovando un nuovo lido social: nel giro di tre giorni, infatti, oltre mille account sono stati creati sulla piattaforme decentralizzata – creata da Jack Dorsey, il fondatore di Twitter – Bluesky. Anche perché, almeno per il momento, in Brasile è vietato anche l’utilizzo di VPN per collegarsi a X.