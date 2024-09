I brasiliani hanno scelto Bluesky come alternativa a X

È un progetto nato proprio all’interno delle stanze di Twitter e, oggi, si ritrova a essere la prima alternativa scelta dagli utenti brasiliani che – visto quel che sta succedendo nelle ultime ore – non possono più accedere a X. Moltissimi cittadini del Paese sudamericano (dove la piattaforma di proprietà di Elon Musk contava oltre 22 milioni di utenti), infatti, hanno deciso di optare per Bluesky come social per rimanere connessi in Brasile. I numeri, infatti, parlano chiaro: nel giro di tre giorni – da quando è entrata in vigore la sospensione che ha dato seguito a un ordine esecutivo -, oltre un milione di utenti ha creato un nuovo account sulla piattaforma decentralizzata.

Simile a X (o, per meglio dire, a ciò che era Twitter prima dell’avvento di Elon Musk), Bluesky si era presentata sul mercato proprio come l’alternativa decentralizzata alla piattaforma nata per i messaggi brevi. Si tratta di un progetto che si basa sul concetto di “decentralizzazione“, molto caro a Jack Dorsey, molto caro a Jack Dorsey (già fondatore di Twitter e che nei mesi scorsi ha lasciato la guida di Bluesky). Per molti versi, infatti, il funzionamento – lato utente – di questo social network è molto simile alla creatura che da quasi due anni è nelle mani di Musk.

Bluesky in Brasile è la vera alternativa a X

La piattaforma è lentamente cresciuta sul mercato dei social network, non trovando mai dei picchi di successo. I suoi numeri sono ben distanti rispetto alla concorrenza, ma si tratta di una realtà piuttosto viva. E quel che sta accadendo in Brasile ha fatto crescere la sua popolarità. Anche grazie all’ultimo post del Presidente Lula poco prima che X fosse sospeso nel Paese.

Tra i canali comunicativi di Lula, infatti, troviamo Instagram, Whatsapp, Threads, TikTok e Facebook. Ma, nella dinamica della comunicazione politica, è importante notare come al primo posto sia stata inserita proprio Bluesky. E, di fatto, in tre giorni oltre un milione di utenti brasiliani ha creato un account e iniziato a utilizzare quello che un tempo veniva definito come il “Twitter decentralizzato”.