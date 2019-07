WhatsApp e Instagram non funzionano

Problemi su WhatsApp e su Instagram, il 3 luglio 2019. Le prinicipali città italiane sono colpite da un improvviso crollo dei social network. Anche la chat di Facebook sembra avere qualche problema nel download delle immagini. WhatsApp e Instagram, in modo particolare, non stanno funzionando a Roma, Milano e in diverse aree del centro-nord. WhatsApp down è il messaggio che si sta diffondendo a macchia d’olio soprattutto sugli altri social network, dove è stato messo in evidenza il problema.

WhatsApp down, le aree più colpite

Un problema evidentemente geolocalizzato, che tuttavia sta creando disagi agli utenti che stanno già segnalando i vari problemi su Twitter, attraverso l’hashtag #WhatsAppDown che è entrato in tendenza. Ancora una volta è l’intero polo di social network che fanno capo a Mark Zuckerberg a registrare delle disfunzioni.

In modo particolare, sono stati colpiti i download di immagini e file. Se infatti su WhatsApp si riesce – anche se a fatica – a scambiarsi messaggi, è praticamente impossibile condividere o scaricare immagini. Anche su Instagram – che delle immagini ha sempre fatto il suo core business – sta avendo, in questo pomeriggio del 3 luglio, gli stessi problemi degli altri social network. Colpiti anche gli audio e i messaggi vocali su WhatsApp che non possono essere trasmessi nelle varie chat degli utenti.