Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, al termine della giornata del 21 giugno, ha voluto chiudere gli Stati Generali a Villa Pamphili con una conferenza stampa in cui ha illustrato lo stato dei lavori e quanto è emerso nelle ultime due settimane con tutte le sinergie del Paese. In modo particolare, ha avuto ampio spazio nel suo intervento una proposta riservata alle donne: un voucher a 500 donne che aspirano a diventare manager.

Voucher 500 donne manager, la proposta di Giuseppe Conte alla fine degli Stati Generali

«Nelle prime 100 imprese italiane – ha detto Giuseppe Conte – soltanto il 6% di queste ha una donna in posizione di vertice e questo non è accettabile in un Paese moderno. Ci è stato presentato e accogliamo un suggerimento. Un progetto di un voucher a 500 donne per tre anni, per quelle che aspirano a diventare manager. Nelle prime 100 imprese solo il 6% è guidato da donne».

La misura, secondo Giuseppe Conte, è una di quelle che – al di là dell’emergenza – serve all’interno di una bozza per il piano di rilancio dell’economia del Paese una volta superata il rischio sanitario legato la coronavirus. La proposta è stata lanciata dalle Business School a livello preliminare, sulla quale occorrerà approfondire quando diventerà più concreta.