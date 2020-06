Conte alla Camera: «L’Italia presenterà il Recovery plan a settembre»

Quest’oggi il Presidente del Consiglio sarà in Parlamento per le sue informative. Si è iniziato dalla Camera dei deputati, dove Giuseppe Conte ha parlato in vista del Consiglio europeo di venerdì. Il capo del governo ha annunciato che a settembre l’Italia presenterà il proprio piano di rilancio alla Commissione UE, il cosiddetto recovery plan. Il tema principale dell’informativa Conte di oggi è stato, inevitabilmente, il contesto europeo.

«Vi confermo che il governo vuole farsi trovare pronto agli strumenti europei e già in questi giorni ha avviato una consultazione in vista della presentazione di un piano di rilancio a settembre – ha detto Giuseppe Conte a Montecitorio -. L’incontro di venerdì avrà una natura solo consultiva per fare emergere convergenze e dissensi. Prima di un accordo definitivo sarò in Parlamento per chiedere il vostro voto alla luce proposta formale dell’Italia».

Informativa Conte, l’annuncio sul recovery plan

Insomma, come sempre, qualsiasi riferimento a provvedimenti di natura economica passeranno al vaglio del Parlamento italiano, come previsto dalla legge. «Quando l’Italia propose un fondo ci accusarono di essere visionari. In queste settimane non stiamo discutendo se tale fondo si farà, è dato per scontato – ha proseguito con l’informativa Conte alla Camera dei deputati -. Stiamo discutendo l’entità e i criteri di allocazione del fondo. Questo è un successo per il nostro Paese che ha insistito e alla fine ha convinto i partner europei che questa era la direzione giusta».

Il governo è coeso

Argomento collaterale, ma neanche troppo, è quello che riguarda l’unione all’interno del governo guidato da Giuseppe Conte. Il Presidente del Consiglio ha rassicurato: «Il governo è coeso, si lavora insieme uniti soprattutto in una cosa: la fiducia nell’Italia, la speranza che sentiamo riposti in noi dagli italiani e non possiamo deluderli».

(foto di copertina: da Canale Youtube della Camera dei deputati)