La giunta per le immunità voterà si pronuncerà lunedì 20 gennaio su Salvini e il caso Gregoretti

La partita si stava concludendo sul 6 a 6, ma a segnare il golden goal è stata Maria Elisabetta Alberti Casellati. La vittoria è andata al Centrodestra che, quest’oggi, ha ottenuto il successo nella partita della Giunta per il Regolamento del Senato che ha approvato – con un solo voto di scarto – il calendario con l’ordine del giorno presentato dall’opposizione. Il voto immunità Salvini, nella giunta di Palazzo Madama, ci sarà lunedì 20 gennaio. La decisione della presidente del Senato ha provocato le reazioni della maggioranza.

«Da oggi è certificato, dai suoi atteggiamenti e dalla sua volontà di esprimersi che la presidente del Senato non è più super partes e ha deciso di entrare, per motivi suoi che riteniamo non sufficienti, di scendere pesantemente nell’agone politico diventando un presidente Senato di parte – ha detto il capogruppo del Partito Democratico Andrea Marcucci a Palazzo Madama -. La presidente ha gettato la maschera, ha fatto un colpo di mano. La consideriamo una situazione gravissima per il Paese».

Voto immunità Salvini: la Giunta il 20 gennaio

Alla fine, dunque, ha vinto Matteo Salvini. Qualsiasi sia il risultato, infatti, il leader della Lega userà l’assist – positivo o negativo – per proseguire la sua campagna elettorale in vista del voto di domenica 26 gennaio. Il voto della Giunta per le immunità al Senato, infatti, indicherà la via dell’autorizzazione (o della non autorizzazione) a procedere nei confronti del segretario della Lega per il caso Gregoretti a cinque giorni dal silenzio elettorale che scatterà alla vigilia delle Elezioni Regionali in Emilia-Romagna e Calabria.

Il caso Gregoretti

Il voto immunità Salvini servirà per consentire (o meno) alla magistratura di portare avanti le indagini nei confronti dell’ex ministro dell’Interno reo, secondo le accuse, di non aver fatto sbarcare i migranti a bordo della nave Gregoretti della Marina Militare italiana. E dopo il voto della Giunta, toccherà al voto parlamentare a Palazzo Madama.

