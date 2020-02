Un’auto investe la parata del carnevale di Volkmarsen (Germania): 15 feriti tra cui diversi bambini

Attimi di paura a Volkmarsen, nell’Assia tedesca, dove un’automobile si è schiantata sulla parate del carnevale. Il conducente è stato immediatamente immobilizzato e arrestato dalle forze dell’ordine. Ancora sono ignote le cause di quelle che potrebbe non essere un incidente. L’uomo alla guida della vettura, infatti, si è fermato solo dopo trenta metri dal luogo del primo impatto. I feriti, al momento, risultano essere una quindicina tra cui molti bambini che stavano festeggiando l’ultimo lunedì di Carnevale.

La tensione, dopo quel che è accaduto la scorsa settimana ad Hanau, è ancora alta in Germania. I media locali, in attesa di conferme ufficiali (o smentite) da parte delle autorità, parlano di un atto deliberato da parte del conducente che avrebbe programmato questo attacco al carnevale di Volkmarsen. Secondo le testimonianze dei presenti, infatti, l’uomo avrebbe puntato il corteo con la propria Mercedes gricia, poi rimasta ferma su un marciapiede dopo aver colpito 15 persone.

L’auto contro il Carnevale di Volkmarsen (in Germania)

In attesa di conferme ufficiali, si fa la conta dei feriti. Tra le 15 persone coinvolte e ricoverate presso gli ospedali della zona ci sono anche alcuni bambini, grandi protagonisti della parata di carnevale a Volkmarsen. Le loro condizioni di salute non sono state ancora rese note, ma l’auto viaggiava a forte velocità quando ha virato sul corteo che stava girando per le strade della cittadina tedesca.

Il conducente arrestato e interrogato

Il conducente è stato immediatamente arrestato e sottoposto all’interrogatorio da parte delle forze dell’ordine e degli inquirenti tedeschi. Dalle sue parole si capirà se si sia trattato di un attentato programmato o di altro. Sta di fatto che la tensione, dopo i fatti di Hanau, è altissima in Germania.

