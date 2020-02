Salvini conferma che è in arrivo un processo contro di lui per i voli di Stato

La Corte dei Conti aveva detto che il danno erariale era ridotto e, per questo motivo, non ha portato avanti (archiviandola) la propria indagine nei confronti di Matteo Salvini. La magistratura, però, non è d’accordo e ora è pronta a chiedere il processo nei confronti del leader della Lega con l’accusa di abuso d’ufficio per la vicenda dei voli di Stato. Lo ha confermato lo stesso ex ministro dell’Interno in una diretta video su Facebook, nella quale ha parlato dell’ennesimo procedimento giudiziario in cui è stato coinvolto. E, come al solito, attacca la sinistra.

«Io non credo molto ai sodaggi, ma in base a quello pubblicato oggi dal Corriere della Sera se si votasse ora la Lega sarebbe al 32 per cento. Noi non abbiamo alcuna intenzione di mollare – ha detto Matteo Salvini in diretta Facebook da Potenza, dove oggi terrà un nuovo comizio -. Sembra che mi stia arrivando un altro processo per abuso di ufficio. Ormai colleziono processi come fossero figurine Panini. Ma io non ho paura, perché male non fare, paura non avere».

Salvini a processo per i voli di Stato

E la collezione di figurine, come quelle dei calciatori, è stata quasi completata. La magistratura, infatti, starebbe per chiedere – e, a quanto pare, la notizia sembra certa dato che è lo stesso Matteo Salvini a parlarne apertamente – l’autorizzazione a procedere nei confronti del leader della Lega per quelle anomalie dei voli di Stato utilizzati durante il suo mandato di ministro dell’Interno.

I viaggi nel mirino della magistratura

Si tratta di 45 voli di Stato, effettuati con mezzi aerei istituzionali, utilizzati da Matteo Salvini per presiedere ad alcune iniziative che lo vedevano protagonista: da celebrazioni ufficiali a impegni istituzionali nel ruolo di capo del Viminale. Alcune di queste località, però, si trovavano in prossimità di luoghi in cui il segretario della Lega ha tenuto comizi elettorali nel corso della stessa giornata (o in prossimità di essa). Per questo motivo c’è l’ipotesi di abuso d’ufficio.