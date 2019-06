È in corso un #VodafoneDown in tutta Italia

Da diversi minuti molti clienti Vodafone si sono riversati sui social per denunciare il malfunzionamento della linea internet e telefonica. Come evidenziato dalla mappa di DownDetector, il problema è diffuso in tutta Italia, da Nord a Sud, con particolari criticità nell’intero settentrione e nelle zone tirreniche del Mezzogiorno. I clienti lamentano anche l’impossibilità di chiamare il numero del servizio assistenza, il 190, con il telefono che squilla a vuoto. E sui social impazza il VodafoneDown.

VodafoneDown in tutta Italia

L’azienda non ha ancora spiegato quali siano le cause dei problemi sull’intera linea nazionale, ma il problema riguarda solamente l’Italia. Il servizio internet e telefonico, infatti, risulta perfettamente funzionante nel resto di Europa, come mostra la mappa

In molti, come spesso capita in queste occasioni, hanno sfruttato i social per esprimere la loro rabbia. Altri, invece, per fare ironia. E il tweet di questa mattina dell’azienda, prima del VodafoneDown, non può che aiutare questa opera di sarcasmo.

Auguriamo una felice giornata a tutti😀 — Vodafone it (@VodafoneIT) June 13, 2019

La buona giornata, però, è stata rovinata dal VodafoneDown che ha messo in crisi molte persone che con la loro linea internet e telefonica ci lavora. Nel Nord Italia il segnale risulta quasi completamente assente, mentre al Centro-Sud alcuni fortunati clienti non sono stati (ancora) toccati da questo down di rete.

Problemi anche sulla rete fissa

Il segnale telefonico e internet risulta assente (o difficoltoso) anche per quel che riguarda la rete fissa e non solo per quella mobile. Anche in questo caso, a circa un’ora dal VodafonDown, l’azienda non ha ancora fornito una spiegazione per spiegare cosa stia accadendo. Sul profilo Twitter di Vodafone Italia, infatti, ci si limita a rispondere a utenti che hanno lamentato vecchie segnalazioni. Nessun riferimento, per ora, a quanto sta paralizzando mezza nazione. Per quel che riguarda il settore mobile, infatti, l’azienda conta oltre 21 milioni di clienti, mentre per la rete fissa si superano i 2 milioni (dati del 30 settembre 2018).

(foto di copertina: da Downdetector + Rafael Henrique/SOPA Images via ZUMA Wire)