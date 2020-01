Per Vittorio Feltri, il Movimento 5 Stelle è una cloaca piena di escrementi

Magnanimo con l’ex collega Gianluigi Paragone, durissimo con il Movimento 5 Stelle. Vittorio Feltri, come al solito, è un fiume in piena. E meno di 24 ore dopo aver augurato al segretario del Partito Democratico Nicola Zingaretti di sbronzarsi di cicuta (sottintendendo una sua morte per avvelenamento), l’editorialista di Libero definisce il Movimento 5 Stelle una cloaca piena di escrementi.

Zingaretti raccomanda a Salvini di non bere grappa , invece noi consigliamo al segretario del Pd di sbronzarsi di cicuta — Vittorio Feltri (@vfeltri) January 2, 2020

Vittorio Feltri e la definizione del M5S

Lo fa semplicemente per descrivere l’espulsione del senatore Paragone dai pentastellati: racconta la sua parabola politica, la sua folgorazione sulla strada del Movimento, il suo lento declino all’interno del partito. Dopo aver sognato la presidenza della commissione banche, Paragone prende lentamente le distanze dai suoi colleghi eletti, fino al punto di non ritorno del voto contrario alla legge di bilancio.

Quest’ultimo niet gli è costato l’espulsione, con tutte le conseguenze del caso e con il risultato di mettere nero su bianco la sua contrarietà rispetto al modus operandi all’interno del Movimento 5 Stelle, con il suo legame con la Casaleggio Associati. «L’errore di Gianluigi – scrive Feltri – è stato quello di cedere all’incanto stellato, scambiandolo come un firmamento salvifico, non accorgendosi che si trattava di una cloaca piena di escrementi».

L’ultima uscita di Vittorio Feltri

Il paragone fatto da Feltri sul Movimento 5 Stelle simile a una fognatura maleodorante, insomma, è solo l’ultima di una lunga serie di uscite sui generis da parte del giornalista. Nell’ultimo periodo, a cavallo del Capodanno, si era concentrato molto sulla vicenda di cronaca di Gaia e Camilla, le due sedicenni morte in zona Ponte Milvio a Roma. Prima ancora si era profuso in tweet che parlavano di donne con toni volutamente esaerati e fuori le righe. Ieri, l’uscita su Zingaretti. Oggi questa inedita definizione del Movimento 5 Stelle.