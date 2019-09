Il Tribunale civile di Firenze ha condannato Vittorio Cecchi Gori a risarcire la Fiorentina versando 19 milioni. L’imprenditore, presidente della squadra dal 1993 al 2002, è stato infatti riconosciuto unico responsabile del fallimento della società della squadra di calcio.

Vittorio Cecchi Gori condannato per il fallimento della Fiorentina

LEGGI ANCHE> Valeria Marini racconta il malore di Vittorio Cecchi Gori

Vittorio Cecchi Gori era già stato condannato in sede penale e in via definitiva a tre anni e quattro mesi di carcere, ora il tribunale di Firenze lo obbliga a risarcire la squadra di calcio Fiorentina con 19 milioni di euro. L’imprenditore ha infatti, secondo la sentenza, usato la squadra per risanare dei debiti della Cecchi Gori Group, la società di famiglia. Gori è stato riconosciuto come unico responsabile del fallimento, mentre sono stati assolti tutti i consiglieri e amministratori, tra i quali Mario Sconcerti, Luciano Luna e Ottavio Bianchi.

(credits immagine di copertina: ANSA/ETTORE FERRARI)