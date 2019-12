Vittoria Brambilla porta il maiale Dior a passeggiare a Montecitorio

Settimana intensa quella della Camera dei deputati: dopo le risse e le proposte di matrimonio farlocche, mancava il porcellino di Vittoria Brambilla. L’ex deputata ha portato a passeggio a Montecitorio il maiale Dior, un suino noto alla città di Roma. Le sue passeggiate solitamente si sviluppano tra i quartieri Parioli, Coppedé e in viale Bruno Buozzi. Stavolta invece, Dior ha fatto il suo giretto nel centro della Capitale, accompagnato al guinzaglio come ospite d’onore di Vittoria Brambilla.

Ma cosa ci fa il maialino Dior a Montecitorio insieme a Vittoria Brambilla? La presidente e fondatrice della Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente lo ha accompagnato di fronte a Montecitorio non perché abbia deciso di dare una svolta alla sua carriera politica diventando pig-sitter, ma per attirare l’attenzione sulla nuova proposta di legge che intende promuovere, che vuole tutelare le condizioni di vita dei suini allevati a scopo alimentare. «È arrivato il momento di affrontare seriamente il problema delle condizioni degli animali che vivono in allevamento» tuona la ex ministra tenendo Dior al guinzaglio, che venne salvato dal macello. «Loro purtroppo non muoiono mai di vecchiaia ma finiscono nelle tavole degli italiani: le torture fisiche e psicologiche alle quali sono sottoposti sono inimmaginabili ha continuato – Questi animali sono intelligenti e sensibili, molto simili ai cani, e vengono costretti in situazioni terribili da un sistema di allevamento che li considera solo materie prima». Tenendo vicino a lei lo scodinzolante Dior, ha aggiunto di essere convinta che «sia arrivato il momento di promuovere un’alimentazione vegana, rispettosa di tutte le creature ma anche che agli animali che ancora arrivano nelle nostre tavole venga garantito il diritto di veder rispettata la loro dignità e le loro caratteristiche».

