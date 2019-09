La vera storia del maialino Dior che va a spasso al guinzaglio per i Parioli a Roma | VIDEO

Andare a spasso per i Parioli, per il quartiere Coppedè, in viale Bruno Buozzi. E trovarsi a tu per tu con il maialino Dior. È un’esperienza che è toccata a diversi cittadini di Roma. Negli ultimi giorni è diventato virale proprio il video che ritraeva il maialino in viale Bruno Buozzi, seguito dalla sua padrona di 40 anni, che lo portava al guinzaglio. Un guinzaglio particolare per un ospite speciale.

Il maialino Dior a spasso per le strade di Roma

«Signora, come si chiama il maialino?» – chiede l’autore del video virale, mentre è al volante della sua vettura. La risposta è naturale: «Dior». Del resto non può essere altrimenti per la proprietaria dell’animale, che è abituata alle richieste e agli occhi indiscreti dei passanti. La sua storia, infatti, era stata raccontata dal quotidiano Il Tempo, molto attento alle vicende di cronaca e di costume che si svolgono per le strade della Capitale.

Cosa significa curare in casa il maialino Dior

Dior è un maialino che è stato sottratto al macello. La proprietaria, che è vegetariana da quando aveva 15 anni, ha deciso di salvarlo dalla morte e dalla macellazione. Lo ha fatto diventare un animale domestico a tutti gli effetti, che condivide con lei l’appartamento. Il maialino è stato allevato da quando aveva pochi mesi e adesso è cresciuto. La signora non ha un balcone o un ampio terrazzo: pertanto il maialino Dior vive tra soggiorno, cucina e camera da letto, magari facendo compagnia alla proprietaria mentre guarda la tv sul divano.

In tanti hanno sconsigliato alla donna di tenerlo in casa, ma lei ha tenuto duro. E se questo significa finire sui social network, oppure essere protagonista di un articolo sui giornali, importa poco. Per lei, la cosa fondamentale è stata salvare una vita, farla crescere in un ambiente sano. «Secondo me – aveva detto al Tempo – anche lui crede di essere un cane».

(VIDEO da Facebook)