Viterbo, i due giovani di Casapound: «Rapporto consenziente», il gip: «Video raccapricciante»

La distanza tra l’accusa e la difesa sta tutta nelle dichiarazioni che hanno fatto rispettivamente i due giovani militanti di Casapound e il giudice per le indagini preliminari Rita Cialoni. Se per i primi il rapporto con la 36enne all’interno dell’Old Manners Pub della città della Tuscia è stato «consenziente», la procura mette in evidenza le prove sin qui accumulate. Tra queste, c’è anche il video che sarebbe stato girato all’interno dell’edificio, che il gip ha definito «raccapricciante».

Viterbo, il video che incastrerebbe Chiricozzi e Licci

Francesco Chiricozzi e Riccardo Licci sono difesi da Domenico Gorziglia e Marco Mazzatosta che hanno dichiarato all’uscita dell’interrogatorio di garanzia: «Sono molto provati e sotto shock, sono due ragazzi di vent’anni travolti da questa situazione».

Ma la giudice racconta una versione diversa all’interno della sua ordinanza di custodia cautelare. Secondo Rita Cialoni, infatti, i due avrebbero commesso reiterati abusi sulla vittima e avrebbero agito anche in maniera beffarda e sprezzante. La durata dei video è variabile. Il più lungo resiste per 7 minuti. Sequenze brutali, stando alle voci che arrivano dalla procura, dove la donna resta distesa a terra per diverso tempo mentre i giovani le userebbero violenza.

Le immagini nel video di Viterbo

Stando a quanto emerge dalle indiscrezioni della procura, i due ragazzi militanti di Casapound le alzano un braccio per capire in che modo la 36enne avrebbe potuto reagire. Quando il braccio ricade a terra, dimostrando il fatto che la vittima fosse inerme, iniziano a spogliarla e a spogliarsi, abusando a turno di lei. Sequenze definite, come detto, raccapriccianti. E che secondo l’accusa sono sufficienti a giustificare le misure cautelari prese nei confronti di Chiricozzi e Licci.

FOTO: ANSA/ Matteo Guidelli