Molti studenti universitari saranno probabilmente molto grati a Virginia Raggi: la sindaca della capitale sta infatti lavorando alla proposta di far cominciare le lezioni negli atenei un po’ più tardi. Una misura che non è pensata per ingraziarsi gli studenti ma per combattere il traffico della città nell’orario di punta mattiniero.

Virginia Raggi vuole far iniziare le lezioni all’Università un po’ più tardi

«Perché devono iniziare alle 8?» si è chiesta Virginia Raggi pensando alle lezioni nelle Università di Roma durante un evento organizzato dal quotidiano Il Tempo. La sindaca ha infatti dichiarato di star lavorando «insieme alle Università capitoline per spostare l’orario di inizio lezioni più tardi rispetto all’apertura delle scuole o degli uffici». Non è una misura a favore degli studenti più dormiglioni, ma «uno strumento in più per abbattere il traffico cittadino». L’idea è infatti quella di «alleggerire il traffico nelle ora di punta» facendo slittare gli spostamenti degli studenti. Certo è che solitamente gli universitari si spostano o in motorino o con i mezzi pubblici, ma è facile immaginare che l’idea verrà ben accolta. Per ora si tratta ancora solo di una idea, ma Virginia Raggi vorrebbe concretizzarla già «dal prossimo semestre».

(Credits immagine di copertina: ANSA / ALESSANDRO DI MEO)