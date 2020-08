Virginia Raggi chiede ai giornalisti di essere più clementi in vista della riapertura delle scuole

Virginia Raggi mette le mani avanti sulla riapertura delle scuole. La sindaca di Roma, a margine di un evento nella capitale, ha parlato della situazione che impegnerà le amministrazioni locali a partire dalla prossima settimana, quando gli istituti riapriranno le proprie porte al personale e agli studenti. Una situazione che, come ormai appare evidente da giorni, non sarà di facile gestione per via di tutte le problematiche ancora irrisolte: dagli spazi ai trasporti, passando per quel protocollo che non è stato ancora digerito dalle Regioni (mascherine in classe in primis). La numero uno del Campidoglio, dunque, si rivolge direttamente ai giornalisti chiedendo loro di essere più clementi.

LEGGI ANCHE > Ricordatevi dei vostri figli

«Voglio mettere le mani avanti – ha esordito Virginia Raggi durante la sua visita all’Istituto Maestre Pie Filippine della capitale -. La prossima riapertura dell’anno scolastico creerà sicuramente alcune criticità. Noi stiamo lavorando nel tentativo di prevenire questi problemi. Nella nostra città ci sono circa 1200 scuole. E quando si lavora su numeri così importanti è possibile che emergano alcune criticità. Noi tentiamo di agire sulla concretezza». Una verità lapalissiana, viste le difficoltà e i mancati accordi non raggiunti negli ultimi giorni.

Virginia Raggi e la clemenza dei giornalisti

Aprire le scuole, con la curva dei contagi che è tornata pericolosamente a crescere, pone davanti agli occhi una sfida ancor più complessa. Non solo per i protocolli. La gestione di un virus con gli studenti che frequentano le classi è un qualcosa che inevitabilmente mette di fronte le amministrazioni a scelte nuove e mai affrontate prima. Questa, però, non deve essere una giustificazione preventiva per eventuali problematiche.

Le mani avanti e i rischi futuri

Poi l’appello a chi racconta e racconterà di questi eventuali – probabili, come detto dalla stessa prima cittadina – affinché vi sia una narrazione senza enfasi. «Rivolgo un invito ai giornalisti: siate più clementi, ci saranno dei problemi e li affronteremo. Non puntiamoci il dito contro, siamo tutti più clementi», ha concluso Virginia Raggi.

(foto di copertina: da pagina Facebook di Virginia Raggi)