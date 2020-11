Ex isolani, dj, influencer, fotografi dei vip e modelli. Chi frequentava Terrazza Sentimento? | VIDEO

In questo video esclusivo, uno dei rari rimasti di “Terrazza Sentimento” dato che molti sono stati cancellati, si intravedono alcuni personaggi che sono passati in tv o spopolano sul web. Tra questi il pierre ed ex modello Andrea Marcaccini, pochi lo ricordano per la sua avventura (breve) all’Isola dei famosi di Alessia Marcuzzi, quando fu eliminato pochi giorni dopo lo sbarco, per una brutta storia legata a denunce da parte della sua ex fidanzata per maltrattamenti. C’è anche lui tra i Vip Terrazza Sentimento.

Da quel momento di Marcaccini in tv se ne sono perse le tracce. Il suo nome appare però spesso vicino a quello di Alberto Genovese, soprattutto quando ci sono eventi o party. Modello e imprenditore ma soprattutto influencer lo è anche Elbio Bonsaglio, rinomato nella “Milano Bene” con quasi centomila followers e amico di Genovese con cui ha condiviso pezzi di vita, presente anche la Dj Brina Knauss, popolare dietro la consolle.

Vip Terrazza sentimento, influencer e dj

Insieme con questi si aggiungono quelli di altri dj famosi: Ilario Alicante, Asal, qualche passaggio anche per Belen Rodriguez come la stessa ha dichiarato al Corriere della sera. Per il resto, al momento, abbiamo scovato questi nomi. Tra i menzionati e presenti nel video c’è anche Raffaele Marone, fotografo amico di Alessia Marcuzzi, Stefano De Martino e altri Vip. Come potete osservare “Raffò” c’è nel video al party di Genovese.

Vip Terrazza sentimento, ecco chi frequentava le feste di Genovese

In tutto questo divertimento per c’è solo una certezza: si chiama muro di silenzio. Molte delle tracce social dei suddetti citati, sono state cancellate ed erano inerenti, indovinate un po’, ai momenti trascorsi proprio con Genovese. Da Terrazza Sentimento a oggi siamo passati a Terrazza del silenzio… Per ora.

(foto di copertina e video: Giornalettismo)