Il mercato del "secondo hand" è in continua espansione. E non solo per motivi di risparmio economico. Molti utenti scelgono queste piattaforme anche per una scelta di tipo "ambientale"

Quali sono i numeri di Vinted in Italia e in Europa

Nella giornata di oggi, Giornalettismo ha deciso di dedicare un intero monografico a quella improbabile (ma reale) frase pubblicata all’interno della sezione “Termini e condizioni” sul sito di Vinted. Ne abbiamo anche analizzato le conseguenze in termini di protezione dei dati personali, con riferimento al GDPR. Non si tratta di un accanimento, ma di sollevare una questione che coinvolge moltissimi utenti che vivono nel nostro Paese e in Europa. Perché i numeri di Vinted in Italia e nel Vecchio Continente sono tutt’altro che bassi. Dunque, occorre sottolineare come i possibili problemi (al netto di una privacy policy che sembra essere corretta) coinvolgano un bacino d’utenza molto ampio.

Stando ai dati forniti dalla stessa azienda lituana a LaPresse ad aprile dello scorso anno, ci sono circa 7 milioni di utenti italiani iscritti alla piattaforma. Questo, come noto, non vuol dire che quella cifra sia equivalente al numero di chi ha usato (almeno una volta nella vita, mensilmente o quotidianamente) il sito dedicato al “second hand“. Perché, come accade su molti siti online, ci si può iscrivere senza mai accedere o effettuare operazioni. Sta di fatto che, stando ai dati relativi alla primavera del 2023, Vinted ha spiegato di avere 80 milioni di utenti iscritti a livello globale (tra Europa e Nord America, per un totale di 18 mercati in cui la piattaforma è disponibile).

Vinted in Italia, i numeri sugli utenti iscritti

Ma quanti utenti italiani utilizzano realmente Vinted. Una stima ufficiale non c’è, ma possiamo prendere come riferimento i dati raccolti da Similarweb. Nel penultimo mese dell’anno (a novembre 2023, quindi considerando anche le festività di fine anno in rampa di lancio) le visite su Vinted.it (quindi il sito italiano) sono state circa 6,2 milioni. Un numero elevato, ma che non corrisponde alle vendite e agli acquisti (più banalmente, alle transazioni) realmente effettuate all’interno del portale. Perché potrebbero essere accessi per inserire annunci. Sta di fatto che questi dati issano la piattaforma al vertice della classifica dei siti di second hand in Italia (davanti a Wallapop).

E in Europa?

In Europa, l’utilizzo di Vinted è molto variegato. In Francia, per esempio, a novembre il sito (anche da app o nella versione mobile) è stato visualizzato 33 milioni di volte, mentre in Spagna (dove a farla da padrona è Wallapop) i numeri sono più bassi e molto simili all’Italia (circa 6,1 milioni di visite). In Germania, seguendo lo stesso parametro, siamo poco sopra quota 10 milioni, in Olanda 5,8 milioni, mentre in Polonia 16,7 milioni.