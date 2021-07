E arrivò il giorno del super Cashback di Stato

Ci siamo. Sabato 10 luglio sarà “stilata” la classifica dei vincitori super Cashback di Stato. Nel corso di questo semestre (iniziato a gennaio e conclusosi lo scorso 30 giugno), milioni di italiani hanno partecipato – registrando le proprie carte di pagamento elettronico per acquisiti fisici sull’App Io – alla “raccolta di spese” che ha fatto maturare loro un bonus che sarà versato nel corso dei prossimi mesi. I 100mila cittadini ad aver effettuato il maggior numero di transizioni non otterranno solamente i 150 euro di “rimborso” (o il 10% delle spese effettuate con le carte registrate, fino a quella soglia), ma anche 1.500 euro.

Le comunicazioni ai vincitori super Cashback di Stato arriveranno attraverso una notifica inviata da PagoPa sull’App Io. Perché tutto ciò arriva dieci giorni dopo la fine del programma? In questa settimana abbondante si è provveduto alle verifiche delle spese effettuate, per monitorare la legittimità dei pagamenti effettuati. In passato, soprattutto agli albori del progetto Cashback voluto dal governo Conte, ci furono molte polemiche per via di quelli definiti (sbagliando) “furbetti“: si parlava di coloro i quali, sfruttando un vulnus normativo, si prodigavano nell’effettuare una serie altissima di micro-spese (ai distributori automatici di carburante, per esempio) facendo crescere non tanto l’importo del bonus fino a 150 euro, ma il numero di transizioni per scalare la classifica.

Vincitori super Cashback di Stato, sabato 10 luglio le notifiche su App Io

Adesso, in attesa di conoscere le sorti del programma Cashback (sospeso dal governo Draghi per il secondo semestre del 2021, ma che potrebbe rientrare in vigore a partire dall’inizio del prossimo anno), si attende la definitiva classifica vincitori super Cashback di Stato. E sabato 10 luglio i “fortunati” 100mila riceveranno la notifica sulla propria App Io. Per loro, oltre alla cifra maturata dal programma base, ulteriori 1.500 euro. I versamenti sul conto corrente inserito nel “portafoglio” dell’applicazione, però, non avverranno immediatamente.

Come si legge nel decreto legge numero 99, datato 30 giugno 2021, i versamenti non saranno versati “entro due mesi” (come invece previsto all’inizio), ma “entro 5 mesi” dalla fine del semestre (appena concluso). Questo vuol dire che molti vincitori (anche quelli che non sono riusciti ad arrivare tra i primi 100mila, ma che attendono il bonus del programma base) potrebbero ricevere quei soldi non prima del prossimo mese di novembre.

Le regole per la classifica

Il premio da 1.500 euro è destinato ai 100mila cittadini che hanno effettuato il maggior numero di transizioni con le carte e i metodi di pagamento registrati sull’App Io. Al momento, secondo le stime, per accedere a quella classifica (ancora non ufficiale) la quota minima è pari a 787 spese effettuate. Sabato 10 luglio, dopo tutte le verifiche, la graduatoria definitiva sancirà questo limite minimo. In caso di arrivo a pari merito tra la posizione 100mila e 100.001, il vincitore sarà la persona che ha effettuato prima la “spesa decisiva”. Insomma, varrà il criterio temporale delle transizioni effettuate. Ovviamente, come accaduto già con il Cashback natalizio, potrebbero esserci dei reclami da parte di quei cittadini che si sono visti annullare alcune spese. Per questo esiste il sito Consap per compilare e inviare il modulo di reclamo.

(foto IPP/Albano Venturini)