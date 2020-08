La lucidità di Viñales che salta dalla moto (con i freni rotti) prima dello schianto | VIDEO

Il secondo weekend della MotoGp in Austria è stato segnato da un altro grave incidente, per fortuna senza conseguenze. Ancora una volta a rischiare è stato il pilota della Yamaha Maverik Viñales, ma questa volta non per colpa del comportamento di altri piloti. La sua moto, infatti, ha avuto un problema ai freni ed è andata a schiantarsi a oltre 160 km/h contro le barriere protettive. La sua lucidità, quasi da stuntman, gli ha permesso di lanciarsi dalla moto in corsa prima dell’impatto. Qualche istante dopo, infatti, la sua Yamaha ha preso fuoco.

Le immagini mostrano la lucidità di Maverik Viñales che, accorgendosi di avere seri problemi ai freni, decide di lanciarsi dalla sua moto in corsa, iniziando a scivolare sulla pista. La sua Yamaha, senza guida, finisce contro le barriere di protezione a 160 km/h incendiandosi subito per via del forte impatto.

Viñales e la lucidità che lo ha salvato

La scorsa settimana, sempre sullo stesso circuito austriaco, Maverik Viñales è stato assistito dalla stessa buona stella che ha vegliato sul suo compagno di squadra Valentino Rossi: le moto imbizzarrite di Zarco e Morbidelli (che erano entrate in contatto tra loro in rettilineo) hanno sfiorato le teste dei due piloti Yamaha, per fortuna senza colpirli. Oggi lo spagnolo è stato in grado di salvarsi grazie a un riflesso felino che gli ha permesso di abbandonare la moto, lanciandosi a oltre 220 km/h, quando i freni non hanno risposto alle sue sollecitazioni.

Il danno all’impianto frenante

Sarà difficile fare un’analisi tecnica di quale parte dei freni si sia rotta prima dell’impatto. Le condizioni della moto di Viñales non sembrano lasciare spazio a eventuali approfondimenti. Il pilota, non appena rientrato nei box, ha parlato dei problemi all’impianto frenante che non ha risposto alle sue sollecitazioni prima di affrontare una delle due curve più complicate del Gp d’Austria. E i dati della telemetria indicano proprio questa stessa ricostruzione.

