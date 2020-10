I duecento vigili di Roma che parteciperanno alla manifestazione dei No Mask

Come i militari e le altre forze dell’ordine, anche gli agenti della polizia locale sono stati incaricati di far rispettare le regole anti-contagio su tutto il territorio italiano: dall’uso della mascherina (come previsto dall’ultima norma emanata dal governo sull’obbligatorietà anche all’aperto) al distanziamento social, in particolar modo nei luoghi più affollati. Un po’ a sorpresa, però, ci saranno anche i vigili alla manifestazione no mask in programma sabato 10 ottobre nella Capitale. Ad annunciarlo è stato il sindacato Ugl.

«Il Coordinamento Romano della UGL Polizia Locale e la Segreteria Provinciale di Roma della Ugl Autonomie, aderiscono alla marcia di protesta contro l’obbligo delle mascherine negli spazi aperti, indetta per Sabato 10 Ottobre in Piazza San Giovanni a Roma». Si apre così la nota congiunta firmata dal Coordinatore Romano Marco Milani ed il Segretario Provinciale Sergio Fabrizi. Insomma, come riporta Il Messaggero, saranno circa 200 i vigili alla manifestazione no mask denominata Marcia della Libertà in prevista per la giornata di sabato a Roma.

Vigili alla manifestazione no mask di Roma, saranno circa 200

La posizione del sindacato è molto netta: «Oggi, pur senza sottovalutare, né minimizzare la pericolosità di una forma influenzale particolarmente aggressiva, riteniamo però come la stessa non possa, né debba essere gestita con continue reiterate quotidiane rinunce ai diritti di libertà, della persona e dei lavoratori od, ancor peggio, con l’introduzione di nuove regole difficilmente comprensibili a suon di pesanti sanzioni».

Contro l’uso della mascherina

Insomma, la via non può essere quella delle mascherine e delle sanzioni per chi non le indossa, secondo la Ugl. Per questo motivo quei vigili che dovrebbero controllare e far applicare le norme sanitarie per tentare di limitare i contagi attraverso l’uso della mascherina e il distanziamento sociale, scenderanno in piazza contro l’uso della mascherina. Si parla di duecento persone, quindi non tutti. Ma un numero non risibile.

