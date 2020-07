L’acceso confronto tra Toninelli e alcuni cittadini. Poi l’ex ministro se ne va | VIDEO

L’ex ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del governo Conte I, Danilo Toninelli, è stato fermato da alcuni cittadini che hanno voluto rivolgergli una serie di domande. Queste persone hanno filmato il colloquio con l’esponente dei 5 Stelle e i toni della discussione si sono ben presto accesi, con i ragazzi che hanno accusato Toninelli per l’alleanza del Movimento con il PD. Il politico invita i cittadini a «guardare i fatti e non le alleanze» ed è da lì che la situazione degenera.

«Siete qua per aggredirmi in dieci»



«I fatti sono che prima facevano le porcate e ora non fanno più una ca**o di porcata, e sai perché? Perché ci siamo noi». Le persone che circondano Toninelli, però, non sembrano soddisfatte della risposta e rincarano la dose. Viene chiamata in causa anche Bibbiano, con qualcuno che definisce quelli del PD degli «assassini». Toninelli chiede ai presenti di parlare uno alla volta e anche una delle ragazze del gruppo attorno al politico domanda di procedere uno alla volta. A quel punto, sotto le insistenti domande dei ragazzi, Toninelli perde la pazienza ed esce definitivamente fuori dal suo ruolo.

Tonielli e quel «pensatela come ca**o volete, non rompetemi i cogl**ni»

Nel video dal profilo Youtube di Raffaele Palermo News il 5 Stelle esplode: «Io mi dimezzo lo stipendio ed è da sette anni che sto lì dentro, e lotto per i tuoi diritti», dice puntando il dito verso uno dei ragazzi. Alzandosi insieme alle persone che sono con lui, Toninelli insiste sulla questione dello stipendio che si taglia da sette anni, alludendo al fatto che non dovrebbero fargli la posta in dieci. Le voci di chi lo contesta si alzano, tra urla e gesti di palese sfida, riferimenti alla borgata e la solita conclusione: «Andate via» con eloquenti gesti nei confronti del politico e delle persone che lo accompagnavano.