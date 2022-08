La premier finlandese è finita nell’occhio del ciclone per il video social di una festa privata

Una premier millennial, che – come tutti i millennial – rivendica il proprio diritto alla spensieratezza. Il problema si presenta nel momento in cui questo diritto alla spensieratezza viene immortalato sui social network. A quel punto, si assiste a un cambio di dimensione: la sfera privata diventa automaticamente sfera pubblica, si passa dall’essere Sanna (una giovane di 36 anni che vive la sua età) all’essere Sanna Marin (primo ministro finlandese). Il discrimine, come al solito, è la pubblicazione sui social network di contenuti multimediali che possono essere visionati da una cerchia più o meno ristretta di persone. E per quanto la diffusione di questi video possa essere limitata, c’è sempre qualcuno pronto a far trapelare il leak. Il video social di Sanna Marin a una festa privata, in cui balla e si diverte circondata da celebrità finlandesi, è così diventato tema di dibattito politico a Helsinki e dintorni.

LEGGI ANCHE > Sanna Marin al festival del rock: tutta questa esaltazione social e stampa è giustificata?

Il video è questo: in base alla lunghezza, sembrano due Instagram stories.

Finland’s Prime Minister @MarinSanna is in the headlines after a video of her partying was leaked today.

She has previously been criticized for attending too many music festivals & spending too much on partying instead of ruling.

The critics say it’s not fitting for a PM. pic.twitter.com/FbOhdTeEGw

— Visegrád 24 (@visegrad24) August 17, 2022