Il video di Salvini che rifiuta di mettere la mascherina all’interno di Palazzo Madama

Matteo Salvini è intervenuto nell’ambito del convegno “Covid-19 in Italia, tra informazione scienza e diritti” organizzato da Vittorio Sgarbi presso Palazzo Madama, sede del Senato. Il leader della Lega – che stando alle regole che vigono in Senato avrebbe dovuto indossare la mascherina per partecipare al convegno – ha rifiutato di metterla, sedendosi in prima fila: «Io non ce l’ho la mascherina, non me la metto».

Il video di Salvini che rifiuta di indossare la mascherina

Nel video dell’agenzia Dire si vede Salvini che non ha la mascherina né sul viso né in mano – a differenza di tutti gli altri presenti che sono visibili -. Qualcuno, da quello che pare, fa notare che il leader del Carroccio dovrebbe indossarla e – poco dopo – si vede un suo collaboratore con la mascherina tricolore che gliene consegna una uguale. Il leghista sceglie di tenerla in mano, continuando a rifiutare di indossarla – all’inizio perché non l’aveva, poi per esprimere una posizione. All’interno del palazzo del potere, però, la regola andrebbe rispettata a prescindere dalle proprie idee in merito al coronavirus (tant’è che nella stanza le persone indossano la mascherina anche se esprimono una posizione diversa da quella che Salvini ha definito mainstream, ovvero quella di chi vuole procedere con cautela).

Il commento di Orlando e Satta

Il vicesegretario del Pd Andrea Orlando ha scritto su Twitter: «Il posto del complottista era rimasto (momentaneamente?) libero. Ci si è seduto subito Salvini». A fargli eco è arrivato anche Antonio Satta, segretario del movimento Unione Popolare Cristiana, che ha sottolineato come «Salvini si rifiuta in modo sistematico di indossare la mascherina. E questo non è successo solo al convegno odierno al Senato, ma anche in qualsiasi occasione pubblica» dandogli dell’«irresponsabile che dà il cattivo esempio, giusto per andare contro a quanto dicono le massime autorità mediche».